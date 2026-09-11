Noel Clarke, l’attore di Doctor Who accusato di reati sessuali: sei capi d’accusa e cinque donne coinvolte

Volto noto delle serie Bbc

L’attore britannico Noel Clarke, conosciuto soprattutto per aver interpretato Mickey Smith in “Doctor Who”, è stato formalmente accusato nel Regno Unito di una serie di reati sessuali. I capi d’accusa sono sei: due per aggressione sessuale, tre per voyeurismo e uno per esposizione indecente.

Il Crown Prosecution Service (CPS) ha autorizzato la Metropolitan Police a procedere nei confronti dell’attore, 50 anni, originario di Kensington, nella zona ovest di Londra.

Le accuse riguardano cinque donne e fatti che sarebbero avvenuti in un arco di tempo di quasi dieci anni, tra il 2007 e il 2016. Clarke dovrà comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il 21 ottobre 2026.

Le accuse contro Noel Clarke

Secondo quanto reso noto dal Crown Prosecution Service, Clarke deve rispondere complessivamente di sei capi d’accusa: due per aggressione sessuale; tre per voyeurismo; uno per esposizione indecente.

Il CPS ha spiegato che i procuratori hanno valutato le prove raccolte dagli investigatori e stabilito che esistono elementi sufficienti per portare il procedimento davanti a un tribunale e che l’azione penale è nell’interesse pubblico.

L’indagine e la comparizione in tribunale

L’indagine della Metropolitan Police riguarda presunti episodi avvenuti tra il 2007 e il 2016.

Gli investigatori hanno successivamente trasmesso il materiale raccolto al Crown Prosecution Service, che ha autorizzato la formulazione delle accuse.

Le cinque donne coinvolte continuano a ricevere assistenza da parte di personale specializzato. La polizia britannica ha inoltre invitato eventuali altre vittime di aggressioni sessuali a rivolgersi alle autorità, assicurando che le segnalazioni saranno trattate con discrezione.

La prima comparizione di Clarke davanti ai giudici è prevista per 21 ottobre alla Westminster Magistrates’ Court di Londra.

Chi è Noel Clarke, da Doctor Who a Star Trek

Noel Anthony Clarke, nato a Londra il 6 dicembre 1975, è un attore, sceneggiatore, regista e produttore britannico.

Attivo dalla fine degli anni Novanta, si è fatto conoscere dal pubblico televisivo britannico anche grazie a “Auf Wiedersehen, Pet”, ma il ruolo che gli ha dato maggiore notorietà internazionale è quello di Mickey Smith in “Doctor Who”, personaggio apparso nell’universo della serie a partire dal 2005.

È un volto conosciuto anche dagli spettatori italiani della serie britannica.

Parallelamente alla carriera di attore, Clarke ha costruito un percorso da sceneggiatore e regista. Ha scritto e interpretato “Kidulthood” nel 2006 e successivamente scritto, diretto e interpretato “Adulthood” nel 2008. La saga è proseguita con “Brotherhood” nel 2016.

Tra gli altri progetti figurano “4.3.2.1.”, “The Anomaly” e la serie televisiva “Bulletproof”, creata insieme ad Ashley Walters.

Noel Clarke anche nel cast di Star Trek

Uno dei titoli di maggiore richiamo internazionale della sua filmografia è “Star Trek Into Darkness”, kolossal del 2013 diretto da J.J. Abrams, nel quale Clarke interpreta Thomas Harewood.

Nel corso della carriera è apparso inoltre in produzioni televisive come “Metrosexuality”, “Judge John Deed” e “Casualty”, oltre al film “SAS: Red Notice”.

Clarke ha ricevuto il BAFTA Rising Star Award nel 2009. Nel 2021 gli era stato assegnato anche il premio BAFTA per l’Outstanding British Contribution to Cinema, successivamente sospeso dopo la pubblicazione di accuse di cattiva condotta sessuale.

Il procedimento giudiziario appena avviato riguarda le nuove accuse formalmente autorizzate dal Crown Prosecution Service e sarà ora sottoposto all’esame dei tribunali britannici.