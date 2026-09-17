Meloni in Norvegia: prima visita di un premier italiano a Oslo dopo 15 anni. Energia, difesa e materie prime i temi sul tavolo

Foto: Ansa foto / Palazzo Chigi

Asse Roma-Oslo

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà oggi in visita ufficiale in Norvegia, su invito del Primo Ministro Jonas Gahr Støre. Il viaggio arriva a quasi 15 anni dall’ultima presenza di un Presidente del Consiglio italiano a Oslo e si svolge nell’anno in cui Italia e Norvegia celebrano il centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, realizzata nel 1926 da un equipaggio italo-norvegese guidato da Umberto Nobile e Roald Amundsen.

Missione per rafforzare partenariato tra Roma e Oslo

Quella che vede protagonista la premier Meloni e la delegazione italiana è una missione si inserisce nel percorso di rafforzamento del partenariato tra Roma e Oslo, con l’obiettivo di consolidare la collaborazione strategica, a partire dall’energia, e di estenderla ad altri ambiti di interesse, nei quali Italia e Norvegia possono valorizzare competenze industriali e tecnologiche complementari e sviluppare nuove opportunità di investimento.

Dall’energia, alle materie prime critiche, alla difesa: i temi sul tavolo

In particolare – secondo quanto spiegano fonti italiane – si potrà approfondire la collaborazione sulle materie prime critiche. Sarà data grande attenzione anche ai settori della difesa e sicurezza, spazio e dimensione sottomarina. Il Business Forum Italia-Norvegia dello scorso giugno a Roma ha, in questo senso, confermato il crescente interesse delle imprese delle due Nazioni a sviluppare collaborazioni tecnologiche e industriali di lungo periodo.

Uno sguardo all’Africa e al Piano Mattei

Inoltre, sempre a quanto si apprende – un ulteriore ambito di collaborazione riguarda l’Africa, dove Italia e Norvegia possono valorizzare le rispettive esperienze e capacità, anche attraverso il Piano Mattei per l’Africa e le iniziative norvegesi di cooperazione allo sviluppo, individuando possibili convergenze su energia, infrastrutture e sviluppo sostenibile. Nel corso dei colloqui, il Presidente Meloni e il Primo Ministro Støre affronteranno inoltre le principali questioni dell’attualità internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina, dal conflitto in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz, nonché le evoluzioni della regione artica, sempre più rilevante per gli equilibri di sicurezza, le rotte, le risorse e la ricerca scientifica e naturale terreno di cooperazione tra Italia e Norvegia.

La visita sarà accompagnata da una cena di lavoro con rappresentanti di alcune delle principali imprese italiane e norvegesi con l’obiettivo di favorire un confronto diretto sulle opportunità di collaborazione e investimento nei settori strategici al centro del partenariato bilaterale.