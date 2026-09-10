Maltempo, una donna è annegata intrappolata nella sua auto in provincia di Udine. Sotto choc i carabinieri che hanno tentato di salvarla

Il maltempo miete vittime. Tragedia a Latisana, in provincia di Udine, dove una donna è morta annegata nell’abitacolo della propria auto. La vettura era rimasta intrappolata in un sottopassaggio invaso dall’acqua dopo la pesante ondata di maltempo che in queste ore ha interessato l’intera zona tra Latisana e Lignano. La chiamata di emergenza al 112 ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Due carabinieri giunti sul posto si sono immersi nell’acqua per raggiungere l’automobile ed estrarre la donna. Quando, però, sono riusciti a tirarla fuori dall’abitacolo per lei non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Maltempo, donna annegata in un sottopasso in provincia di Udine

I due militari sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Stanno bene ma sono sotto choc. Secondo una ricostruzione, la donna – un’anziana, presumibilmente del posto – ha imboccato il sottopasso nonostante fosse completamente allagato dalle fortissime precipitazioni in corso da ore. La vettura è stata interamente sommersa dall’acqua. Un’ondata di maltempo sta colpendo intanto il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con l’esondazione del fiume Tagliamento e allagamenti nella zona compresa tra San Michele al Tagliamento (Venezia), Latisana e Lignano (Udine). Anche in provincia di Firenze sono decine le richieste di intervento arrivate ai soccorsi. Le maggiori criticità riguardano Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno e Incisa in Val d’Arno. Particolarmente colpita anche la Versilia.

Esondazioni e forti temporali in tutta Italia

Un violento temporale, accompagnato da raffiche di vento, ha interessato Viareggio e i comuni della costa. Nel centro di Viareggio, un grosso pino è crollato nel piazzale della chiesa di Sant’Andrea, travolgendo un pulmino parcheggiato, la veranda di un bar e alcuni cassonetti. Disagi anche nell’entroterra versiliese. Situazione critica anche nella provincia di Massa Carrara, dove si sono verificati allagamenti diffusi tra Carrara, Massa, Montignoso e alcune zone della Lunigiana. Il maltempo ha interessato anche la provincia di Livorno e di Grosseto, impegnati dalle prime ore della serata di ieri per fronteggiare gli effetti del maltempo. Dalla prima serata sono stati effettuati 30 interventi. Brutte notizie anche dalle Marche. Piogge e forti raffiche di vento si sono abbattute sulle province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata. La maggior parte degli interventi ha riguardato la messa in sicurezza di elementi pericolanti da edifici, il taglio di piante pericolanti e il prosciugamento di zone allagate.

Allagamenti anche a Roma, traffico in tilt. Danni anche a Milano

Dopo mesi di caldo e afa incessante, il maltempo si abbatte quindi anche su Roma con una bomba d’acqua a metà mattinata. Il violento temporale, durato circa venti minuti e preceduto da una lunga serie di tuoni, ha causato problemi al traffico: molti cittadini infatti hanno ripiegato sulle automobili per spostarsi tra le strade della capitale bagnate dal forte acquazzone. Diluvio anche sul litorale laziale, con traffico in tilt anche a Ostia. Un albero è caduto su due macchine in sosta all’altezza del civico 12 di piazza Dante. Nel Lazio, per la giornata di oggi 10 settembre, è intanto allerta gialla per temporali. L’avviso riguarda in particolare le seguenti zone: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord. Forte pioggia anche a Milano. Si sono distaccati alcuni pannelli dal controsoffitto dell’aula bunker del carcere di San Vittore. A quanto al momento dell’accaduto l’aula era vuota e non vi sono state persone coinvolte o ferite. Per motivi di sicurezza, la direzione del carcere ha disposto un sopralluogo dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza dell’area