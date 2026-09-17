M5S diventa l’Isola di Giuseppi: alla due giorni di Milano anche Varoufakis, Albanese e l’ex naufraga Loredana Cannata

A Nova

Altro che campo largo: a giudicare dal programma di Nova, per alloggiare gli ospiti del Movimento 5 Stelle servirebbe un’isola come quella dei famosi.

Sabato 19 e domenica 20 settembre i Cinque Stelle si ritrovano infatti al World Join Center di Milano per l’evento conclusivo di “Nova – Parola all’Italia”, il percorso con cui il partito di Giuseppe Conte punta a trasformare mesi di incontri e discussioni in proposte per il programma dei prossimi anni. Secondo il M5S, l’iniziativa ha attraversato oltre cento tappe e coinvolto migliaia di persone.

Fin qui, ordinaria liturgia politica. È quando si scorre il cartellone che Nova assume sfumature decisamente più pop.

Sul palco, come ricostruisce il Corriere della Sera, sono annunciati economisti come Jeremy Rifkin, Jeffrey Sachs e Yanis Varoufakis. Ci sarà anche Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. Tra gli altri, James Kenneth Galbraith, i volti noti della tv e dell’ambientalismo di sinistra Mario Tozzi e Luca Mercalli, oltre ai parlamentari M5s Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho. Non mancherà inoltre un faccia a faccia fra Marco Travaglio e Paolo Del Debbio. che si suppone particolarmente pirotecnico.

Loredana Cannata, dall’Isola dei famosi alla convention dei Cinque Stelle

Ma nel cast compare anche un nome capace di regalare alla convention quel pizzico di reality che alla politica italiana non guasta mai: Loredana Cannata, attrice impegnata in battaglie ambientaliste, famosa la sua campagna contro la vivisezione dove ha posato in gabbia per la gioia dei fotografi, nota anche per partecipazione all’Isola dei famosi.

Insomma, dal debito pubblico ai naufraghi il passo può essere sorprendentemente breve.

Gli iscritti M5S al voto online sulle proposte

Dietro il cartellone, però, c’è la parte politicamente sostanziale dell’appuntamento. Gli iscritti M5S sono convocati per la consultazione online dalle 14 del 18 settembre alle 14 del 20 settembre, chiamati a esprimersi sulle proposte conclusive emerse dal percorso di Nova. È lo stesso Movimento a indicare tempi e modalità della votazione.

L’appuntamento arriva mentre il M5S lavora alle proprie proposte in vista del confronto con le altre forze dell’area progressista. Fra i temi citati dal Corriere ci sono gli aiuti militari all’Ucraina, le alleanze internazionali e la patrimoniale.

Dal programma alle alleanze, fino a Beppe Grillo: i nodi sul tavolo del Movimento

E poi c’è Beppe Grillo. Il Corriere riferisce dell’attenzione interna al Movimento per le prossime mosse del fondatore e delle iniziative dei militanti rimasti a lui vicini. Sul punto, però, dal M5S viene rivendicato che le eventuali decisioni di Grillo non modificheranno il percorso intrapreso dal Movimento.

Nova nasce dunque per parlare di programmi, alleanze e futuro. Ma con un parterre che va da Varoufakis a Rifkin, da Albanese a Cannata, una cosa è già riuscita a farla prima ancora dell’apertura dei cancelli: trasformare la foto di gruppo nel momento più atteso e mediatico.

Perché al M5s di Conte serve una vetrina prima ancora dei contenuti. In fondo, il programma c’è già ed è l’Isola di Giuseppi.