Lituania, caccia italiani della Nato abbattono nella notte un drone proveniente dalla Bielorussia

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Violato lo spazio aereo

E’ stato abbattuto da caccia italiani della Nato il drone che nella notte era entrato in Lituania provenendo dalla Bielorussia. A riportarlo sono le Forze Armate lituane, aggiungendo che i resti del velivolo senza pilota sono stati rinvenuti. Secondo quanto riferito dai militari, intorno a mezzanotte è stato avvistato nello spazio aereo un oggetto in movimento verso la Lituania. Dopo l’identificazione, sono decollati aerei alleati. A mezzanotte e venti circa, il drone identificato è stato abbattuto da caccia alleati provenienti dall’Italia, decollati dalla base aerea di Šiauliai.

I ringraziamenti di Nausedad

“Ringrazio il personale alleato per la pronta risposta. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, questa prontezza è fondamentale per la nostra regione. Insieme agli alleati Nato, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo”, ha scritto su X il presidente lituano Gitanas Nausėda.

Analisi in corso

Sul luogo dell’incidente sono presenti agenti di polizia e militari lituani. Gli specialisti stanno raccogliendo i rottami per determinare il tipo di drone e il suo scopo. “Dobbiamo valutare la situazione, raccogliere i rottami e determinare di che tipo di oggetto si trattasse e quale fosse il suo scopo. I rottami non ci permettono ancora di stabilire se si trattasse di un drone da combattimento”, ha dichiarato Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale per la gestione delle crisi.

Entrato dal confine con la Bielorussia

Al momento non è ancora noto se il drone trasportasse esplosivi. In precedenza, le autorità lituane avevano riferito che il drone era entrato nel territorio lituano dalla Bielorussia, per poi dirigersi verso ovest attraversando la regione di Lentvaris e il distretto di Trakai. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.