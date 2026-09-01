Lionel Richie, malore sul palco durante il concerto: ricoverato in terapia intensiva (video)

Paura per il cantante

Paura per Lionel Richie. Il cantante americano, 77 anni, ha accusato un malore durante il concerto al Muny Theatre di St. Louis, nel Missouri, ed è stato successivamente ricoverato in terapia intensiva. Apparso in difficoltà nella parte finale dello spettacolo, ha voluto comunque portare a termine l’esibizione prima di recarsi in ospedale.

Il malore si è manifestato verso la fine del concerto di sabato 29 agosto. Richie ha chiesto al suo staff di portargli una sedia sul palco e ha concluso da seduto l’ultimo brano, “All Night Long (All Night)”, uno dei maggiori successi della sua carriera.

Durante la serata lo stesso artista aveva parlato al pubblico dei problemi di salute incontrati nel corso del tour, spiegando di essersi rivolto a un medico e di aver ricevuto una diagnosi di disidratazione.

Terminato lo spettacolo, Richie si è recato in un ospedale di St. Louis per sottoporsi ad accertamenti ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Secondo una fonte vicina al tour citata dalla Abc News, la decisione sarebbe stata presa per eccesso di cautela. I rappresentanti del cantante non hanno finora diffuso un bollettino ufficiale sulle sue condizioni.

Il precedente malore durante il tour

Non è il primo problema di salute affrontato da Richie negli ultimi mesi. Il 24 giugno, durante la prima serata del tour con gli Earth, Wind & Fire a St. Paul, in Minnesota, il cantante aveva accusato vertigini sul palco ed era stato costretto a esibirsi seduto.

Dopo quell’episodio i medici gli avevano consigliato riposo e due concerti, a Chicago e Columbus, erano stati rinviati. Richie era tornato sul palco il 30 giugno a Pittsburgh e pochi giorni dopo aveva rassicurato i fan sui social, dicendo di stare bene.

Lionel Richie reportedly checked himself into a St. Louis ICU following his Saturday night performance at The Muny. The music legend spoke onstage about recent dehydration issues while still delivering a full night of hits. 🖊️ Kenya Vaughn

🎥 Kenya Vaughn | The St. Louis… pic.twitter.com/GZdC8KMwDp — St. Louis American (@StLouisAmerican) August 31, 2026

Il nuovo malore di St. Louis riaccende inevitabilmente l’attenzione sulle condizioni della star americana. Richie è impegnato nel “Sing a Song All Night Long Tour” insieme agli Earth, Wind & Fire e il prossimo concerto attualmente previsto era quello del 26 settembre a San Francisco. Data che in questo momento resta in dubbio.

Lionel Richie, il grande successo anche in Italia

Richie ha avuto un fortissimo seguito anche in Italia, soprattutto negli anni Ottanta. “All Night Long”, la canzone con cui ha concluso il concerto nonostante il malore, fu uno dei suoi brani più popolari anche nel nostro Paese. Il suo videoclip ebbe inoltre un primato particolare: fu scelto per inaugurare nel 1984 le trasmissioni di Videomusic, la prima emittente televisiva italiana interamente dedicata alla musica.

Grande fortuna ebbero anche “Hello” e “Say You, Say Me”, mentre l’album Can’t Slow Down, uno dei dischi simbolo della sua carriera, raggiunse il nono posto della classifica italiana. Un successo che ha fatto di Richie una delle voci internazionali più riconoscibili per il pubblico italiano cresciuto negli anni Ottanta.