L’allarme di Anthropic: “Gli hacker russi hanno usato la nostra Ia per colpire gli obiettivi ucraini”

Foto: Ansa / SERGEY DOLZHENKO (9/9/2026)

Il dossier

Gli esperti dell'azienda californiana hanno rivelato in un dossier da 154 pagine che un gruppo di hacker legati a Mosca avrebbe utilizzato il sistema Claude per colpire infrastrutture governative, militari e diplomatiche di Kiev

Anthropic ha annunciato che la Russia ha usato Claude, il chatbot per l’intelligenza artificiale, per creare i software dei droni d’attacco kamikaze da utilizzare contro l’Ucraina. A riferirlo sono stati gli stessi ricercatori dell’azienda hi-tech con sede a San Francisco, in un rapporto di 154 pagine. Nel documento si legge che gli hacker del Cremlino si sono serviti dell’Ia per le offensive contro alcuni obiettivi di Kiev in ambito governativo, militare e diplomatico. Inoltre, secondo gli esperti di Anthropic, Claude è stato usato anche per alcune operazioni di sorveglianza e propaganda sponsorizzate dalla Russia, mentre i droni sono stati programmati per la scelta autonoma dei propri bersagli e per schiantarsi su di essi, provocando l’esplosione senza alcun intervento umano.

Anthropic rivela: «Gli hacker russi hanno usato le nostre Ia per colpire l’Ucraina»

Tra le altre cose, Anthropic ha scoperto che alcuni criminali informatici e hacker sostenuti dagli altri Stati utilizzano più frequentemente l’intelligenza artificiale per pianificare e compiere buona parte degli attacchi informatici, inclusi quelli contro i funzionari ucraini. Ad esempio, un gruppo di hacker al servizio di Mosca avrebbe condotto operazioni di phishing, dirottamento di reti Wi-Fi di hotel e acquisizione di account WhatsApp per danneggiare i sistemi ucraini. Secondo l’azienda californiana, i pirati informatici avrebbero utilizzato l’intelligenza artificiale quasi ad ogni passo.

Le tecniche operative utilizzate nell’ultimo caso erano conformi a quelle del gruppo di hacker russi Midnight Blizzard, che il governo americano ha collegato al servizio di intelligence Svr. Il nucleo di pirati informatici avrebbe utilizzato l’intelligenza artificiale per realizzare un sistema capace di registrare automaticamente quando il suo malware veniva segnalato dalle difese di sicurezza e di riscrivere il codice fino a eludere il rilevamento.

Le polemiche sull’azienda californiana degli ultimi giorni

Negli ultimi giorni, Anthropic è finita al centro delle polemiche, dopo che alcuni dei suoi ricercatori ed ex dipendenti hanno affermato che le intelligenze artificiali potrebbero sterminare la razza umana nell’arco di un decennio. Ma c’è anche chi, come Elon Musk, crede che queste voci siano soltanto «un’operazione psicologica» mirata contro l’innovazione tecnologica.