L’accoltellamento della prof a Roma non è un caso isolato: il problema della violenza sui docenti arriva da lontano

Foto: Ansa / CIRO FUSCO (18/11/2024)

Tutte le aggressioni

Ci sono stati fatti di cronaca molto simili che hanno destato grande preoccupazione nelle istituzioni e una ferma presa di posizione. Gli studenti plaudono ai provvedimenti di Valditara e a Piantedosi in un sondaggio di Skuola.net

L’episodio dell’accoltellamento di un insegnante a Roma da parte di un alunno tredicenne è indubbiamente un episodio scioccante, ma non è l’unico di questo genere ad essere balzato nelle cronache degli ultimi anni. Basti pensare a quanto accaduto il 29 maggio scorso a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove un alunno di 12 anni ha aggredito il professore di Tecnologia durante la lezione, provando a colpirlo con un coltello. Anche qui, il ragazzo indossava un casco, una mascherina, e aveva fissato il telefono sulla testa per filmare l’aggressione in diretta su Telegram.

Il docente è riuscito a disarmarlo senza riportare gravi conseguenze. Sempre il 15 marzo di quest’anno, a Trescore Balneario in provincia di Bergamo, un 13enne ha aggredito la sua insegnante di francese con un coltello prima dell’inizio delle lezioni. In quell’occasione il ragazzo indossava una maglietta con la scritta “Vendetta”, deciso a firmare l’assalto con il telefono. La professoressa era stata ricoverata in terapia intensiva.

L’accoltellamento della prof di Roma non è un caso isolato: la violenza sui docenti arriva da lontano

Andando a ritroso con gli episodi, non passa inosservato quello del 5 febbraio del 2024 a Varese, dove uno studente di 17 anni dell’Istituto Professionale Enaip ha accoltellato la docente Sara Campiglio, ferendola gravemente alla schiena e a un polmone. Secondo la ricostruzione giudiziaria, l’aggressione era legata alla prospettiva di una bocciatura. Nel 2025 il Tribunale per i minorenni ha stabilito per il ragazzo due anni di messa alla prova. E ancora, Il 29 maggio del 2023, ad Abbiategrasso in provincia di Milano, un 16enne ha aggredito una docente durante la lezione, colpendola ripetutamente con un coltello. La professoressa ha riportato numerose ferite, anche a testa e collo, e ha dovuto essere operata.