La festa di Bari nel segno dei Tatarella: l’omaggio di La Russa a Pinuccio e a Salvatore aprirà la kermesse del governo

Verso il record

L'annuncio della Fondazione Tatarella: il presidente del Senato aprirà venerdì la maniferstazione per l'esecutivo più longevo della storia della Repubblica, celebrando il "papà" della destra di governo. Così la città si sta preparando all'evento

La presenza all’ingresso principale del porto di Bari della targa dedicata a Pinuccio Tatarella, esponente storico del Movimento Sociale, fondatore di Alleanza Nazionale e padre della destra di governo, dà il segno simbolico e politico dell’evento che il 4 settembre festeggerà l’esecutivo più longevo della storia della Repubblica, raggiungendo i 1413 giorni in carica. Davanti a questa targa viene ricordato ogni anno l’anniversario della sua morte. Ma è davanti ad un’altra targa che il presidente del Senato, Ignazio La Russa alle 16,30 aprirà venerdì la maniferstazione: la targa dedicata ai fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella nell’area del Terminal Crociere dello scalo marittimo. Il presidente del Senato insieme a rappresentanti della classe dirigente barese, in particolare il senatore Filippo Melchiorre e il sottosegretario alla salute, il deputato Marcello Gemmato, molto legati al “ministro dell’Armonia” del primo governo Berlusconi, renderà omaggio a a uno dei padri ispiratori del cammino della destra italiana, depositando una corona d’alloro. Lo ha annunciato in un comunicato la Fondazione Tatarella.

Nel segno di Tatarella: La Russa rende omaggio a Pinuccio e a Salvatore

La forza del pensiero di Tatarella risiede nella sua capacità di essere ancora oggi estremamente attuale. In un’epoca caratterizzata da trasformazioni geopolitiche rapide e complesse, la sua visione di una politica fondata sul realismo e sulla mediazione rappresenta un punto di riferimento per chi si occupa di istituzioni e governo. Tatarella è stato uno degli architetti del processo di trasformazione del centrodestra italiano in una forza di governo europea, democratica e radicata nei valori istituzionali. Pochi giorni fa durante un’intervista sua moglie, Angela Filipponio (che sarà presente a Bari) aveva detto che Pinuccio “non si sarebbe stupito” del cammino fatto da FdI e dal governe di centrodestra. Una politica che viene da lontano. Salvatore Tatarella è stato sempre apprezzato per il suo lavoro nelle aule parlamentari, stimato dagli avversari e amato dalla gente comune. Iniziò la sua vita politica nel Msi-Dn, diventandone esponente di spicco. Venne eletto sindaco della “rossa” Cerignola per la prima volta il 5 dicembre 1993.

Bari, tutto pronto per la festa del governo più longevo: luminarie in strada

Intanto a Bari tutto è pronto – in strada ci saranno anche le luminarie per la festa di San Nicola – per la giornata dedicata al governo più stabile e duraturo. Meloni interverrà alle 19.20 sul palco allestito da una società romana e sistemato proprio di fronte al mare, verso Oriente. Alla kermesse sono attese migliaia di persone. Già oltre 5000 quelle che si sono accreditate sul sito di Fratelli d’Italia e oltre 70 i bus prenotati da diverse parti d’Italia. Il coordinatore regionale Marcello Gemmato nei giorni scorsi ha riferito che la capienza dell’area è di circa 10 mila persone. Dalla Campania ”saranno oltre 1500 i militanti di Fratelli d’Italia e 21 i pullman organizzati che partiranno da tutte le province della regione, più tanti militanti che con auto e mezzi pubblici saranno a BariI”, assicura il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania e sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

FdI: “Stiamo registando grande entusiasmo”

Per la Puglia dalla provincia di Lecce sono già pronti 12 pullman. “Undici dalla Bat e non meno di 600 persone”, ha annunciato l’europarlamentare Francesco Ventola, coordinatore provinciale Fdi di Barletta-Andria-Trani. Cinque i bus in partenza da Foggia e provincia. Sulle presenze complessive dall’entourage di Fdi reputano serio non si sbilanciano. Il senatore Melchiorre, che ha partecipato a quasi tutti i comitati per la sicurezza e l’ordine pubblico (l’ultimo insieme a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione e deputato, e allo stesso Gemmato) spiega: “Non siamo abituati a dare numeri o a fare previsioni ma consuntivi. Al di là della capienza, secondo me parteciperà tanta gente. Nella provincia di Bari stiamo riscontrando molto entusiasmo, in città molti si muoveranno a piedi. Quelli che non dovesse contenere l’area, rimarranno fuori”, afferma Melchiorre. Ad accogliere i partecipanti e a fare da sfondo alla festa politica le luminarie della storica ditta Paulicelli che allestisce cornici di luci delle feste religiose, laiche e popolari in tutta Italia, ad esempio la festa patronale di San Nicola nel capoluogo pugliese.

La scaletta tra musica e cucina tipica

Questa la scaletta prevista, con gli esponenti di Fratelli d’Italia al completo, Tajani atteso in collegamento, Salvini in forse. L’organizzazione conta su circa 300 volontari, una squadra costituita soprattutto da militanti pugliesi di Gioventù nazionale. Non mancheranno i momenti di svago: l’area ristoro, dove la parte del leone nei food truck la faranno gli spaghetti all’assassina, piatto diventato tipico a Bari, e i più tradizionali panzerotti: poi lo show musicale di Tommy Moretti, dj della discoteca Praja di Gallipoli, prima, durante e dopo la manifestazione. “Saranno presenti diverse decine di giornalisti da tutto il mondo, sicuramente oltre cento”, aggiunge Melchiorre che è anche vicecoordinatore regionale di Fdi e sta curando molti aspetti organizzativi.

Le misure di sicurezza

Imponenti le misure di sicurezza. Interdetto ai partecipanti il Varco principale al porto, quello doganale, sono due gli accessi prestabiliti: Varco Caracciolo e Varco della Vittoria. Per chi arriva a piedi prevista la possibilità di entrare da Varco Caracciolo, salire su un bus navetta e, dopo un brevissimo tratto, raggiungere la zona del palco. I bus accreditati entreranno da Varco della Vittoria. Chi arriva a Bari in auto potrà lasciare la vettura al parcheggio dello stadio San Nicola oppure di Pane e Pomodoro e di lì prendere le navette fino al Varco Caracciolo.

Il corteo dei centri sociali non è stato autorizzato

Ricordiamo che il corteo anti-Meloni organizzato da movimenti e associazioni di sinistra, non è stato autorizzato dalla questura. Più probabilmente si tramuterà in una manifestazione in piazza del Ferrarese. Misure di protezione sono state altresì predisposte in via Calefati sede del consolato di Israele. I vertici regionali di FdI, che in questi giorni stanno girando le strade e i mercati cittadini (stamane a quello di Santa Scolastica Donzelli, Melchiorre e Gemmato) per promuovere la manifestazione, hanno annunciato la presenza di tutti i parlamentari (italiani ed europei), ministri e sottosegretari del partito ma anche di esponenti dei partiti e dei ministri della coalizione.