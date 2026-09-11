La Cina ha la sua Area 51: che cosa sappiamo della base militare nascosta nel deserto di Lop Nur

Foto: X / AviationA2z (2/9/2026)

Cosa bolle in pentola

Sembra che il Dragone voglia tenere lontano dagli occhi indiscreti le sue nuove generazioni di velivoli e, più in generale, le innovazioni militari. Per questo l'esercito cinese ha deciso di costruire una nuova base nel deserto di Lop Nur

Non siamo nel deserto del Nevada, ma tra le distese di Lop Nur, in Cina, dove la Repubblica popolare sta costruendo una base segreta simile all’Area 51 americana. Questa landa desolata si trova nella Regione autonoma dello Xinjiang, a 2200 chilometri da Pechino, e ben presto potrebbe diventare una risorsa militare importante per l’esercito cinese.

Secondo The War Zone, il nuovo avamposto possiede hangar, lunghe piste d’atterraggio per gli aerei, vie di rullaggio e anche delle eventuali infrastrutture per il carburante.

In Cina prende forma una nuova Area 51: la base nascosta nel deserto e i progetti segreti

Se ne parla dal 2020, quando ancora si pensava che gli obiettivi del governo cinese a Lop Nur fossero quelli di costruire un isolato aeroporto. Ma alla fine il tempo ha svelato i veri intenti del Dragone, che ora si trova a costruire quello che, tra le tante cose, assomiglia ad un centro per le prove di volo militari. Nell’area a sud del deserto sono in via di costruzione quattro grandi hangar, di cui tre dalla grandezza di 80 metri per 40 e collegati direttamente a una nuova infrastruttura stradale. Le grandi dimensioni di questi luoghi potrebbero essere dovute alla necessità di ospitare aerei o velivoli di grandi dimensioni,

Come ha spiegato il South China Morning Post, A Lop Nur inizierà la sperimentazione della nuova aviazione militare cinese. Nel 2025, in questo luogo, sono stati visi il J-36 e il J-XDS, due misteriosi caccia stealth di sesta generazione, costruiti a Chengdu e Shenyang. A quanto pare, la struttura dovrebbe diventare il punto in cui Pechino può creare piani altamente top secret, lontano dai centri abitati e dai riflettori. Inoltre, a nord della pista di atterraggio c’è una grande piazzola circolare in via di costruzione, dal diametro di circa 120 metriche. Gli analisti sostengono che quest’ultima possa servire per i test dei motori e per le manovre degli aerei.

Da vecchio centro per i test nucleari a base segreta per le missioni top secret

Lop Nur è situato in una delle zone più isolate della Cina, vicino allo storico centro in cui avvenivano i test nucleari. Proprio qui, nel 1964, la Cina ha lanciato la sua prima bomba atomica. Nel 2023 sono iniziati i nuovi lavori e infatti si pensava che l’area fosse stata riabilitata per i medesimi esperimenti. Il deserto ha un ampio spazio, vicino abitano poche persone e questo lo rende accattivante per la sperimentazione delle missioni che Pechino vuole mantenere nella massima segretezza.