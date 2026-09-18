“Il Giusto Sentiero 2026”, FdI riunisce a Nemi ministri, parlamentari e amministratori: due giorni di confronto su territorio, istituzioni, Europa

L'iniziativa

La stagione politica riparte con il centrodestra pronto a rilanciare i grandi temi all’orizzonte. Oggi e domani 19 settembre la Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d’Italia riunisce a Nemi esponenti delle istituzioni nazionali, regionali ed europee, parlamentari e amministratori locali. Tra gli ospiti Francesco Rocca, invitato Francesco Lollobrigida, Galeazzo Bignami, Nicola Procaccini, Antonio Giordano e Antonella Sberna. Al centro del programma il Lazio, Roma Capitale, i Comuni della Città Metropolitana, l’Europa, le politiche sociali e il futuro dei territori.

Incontri e approfondamenti

Due giornate dedicate al confronto politico e istituzionale, con uno sguardo rivolto alle esigenze concrete dei territori e alle grandi questioni che interessano il Lazio, Roma e il Paese. È questo l’obiettivo di “Il Giusto Sentiero 2026”, nella cornice di Piazza Roma, Terrazza Byron. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali ed europee, parlamentari, amministratori locali e rappresentanti dei Comuni della provincia di Roma, dando vita a un articolato programma di incontri e approfondimenti. Tra i protagonisti della manifestazione ci saranno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, invitato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami, gli europarlamentari Nicola Procaccini, Antonio Giordano e Antonella Sberna, oltre a numerosi parlamentari e amministratori del territorio.

Il programma

L’apertura dei lavori è prevista per oggi alle ore 15.00 con un saluto di Alberto Bertucci Sindaco di Nemi. Il primo appuntamento sarà dedicato al confronto con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che sarà intervistato dal direttore dell’agenzia Adnkronos Davide Maria Desario, dopo l’introduzione del consigliere regionale Edy Palazzi.

Alle ore 16.30 il programma proseguirà con il panel dal titolo “No slogan: risultati concreti: stabilità, occupazione, importanti riforme del Governo Meloni”, moderato da Dario Martini, caporedattore politico del quotidiano Il Tempo. Al confronto prenderanno parte gli onorevoli Francesco Filini, Paolo Trancassini, Marco Silvestroni, Fabio Rampelli e Luciano Ciocchetti.

Alle ore 17.30, nell’incontro “Da Nemi a Bruxelles; l’Europa facile facile”, interverranno gli europarlamentari Antonio Giordano, Nicola Procaccini e Antonella Sberna, chiamati a confrontarsi sul ruolo delle istituzioni europee e sulle ricadute delle politiche comunitarie sui territori a cura di ECR Party.

Alle ore 18.30 il panel “I Comuni al centro: risorse, governance e riforme per i territori della Città Metropolitana di Roma Capitale” metterà al centro il rapporto tra istituzioni e comunità locali. L’incontro sarà introdotto da Silvia Viti, vicesindaco di Olevano Romano, e moderato da Stefano Cacciotti, consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e sindaco di Carpineto. Al confronto sono stati invitati i sindaci di numerosi Comuni della provincia: Giovanni Libanori Vice Sindaco di Nemi, Massimo Ferrarini per Albano, Maurizio Cremonini per Ardea, Stefano Cecchi Sindaco di Marino, Gianluca Staccoli per Ariccia, Gabriele Caucci per Arsoli, Angelo Lupi per Cave, Umberto Falcioni per Fonte Nuova, Rocco Fabio Papalia per Genzano, Andrea Lepri per Gorga, Andrea Volpi per Lanuvio, Luca Branciani per Montelibretti, Alessandro Palombi per Palombara, Massimiliano Calcagni per Rocca di Papa, Silvano Moffa per Segni, Felice Rapone per Subiaco, Marco Innocenzi per Tivoli, On. Andrea Volpi Sindaco di Lanuvio e Ascanio Cascella per Velletri.

La seconda giornata

La seconda giornata, sabato 19 settembre, prenderà il via alle ore 10.00 con un approfondimento dedicato agli investimenti nei servizi sociali e socio-sanitari e alle politiche per una reale inclusione. Laura Nolfi introdurrà l’intervista a Massimiliano Maselli, condotta dal giornalista de Il Messaggero Fernando Magliaro. Alle ore 11.00 sarà la volta di “Roma Capitale: dal centro alle periferie, la voce dei Municipi”, con gli interventi dei consiglieri municipali Patrizio Placidi, Marco Guercioni, Antonio Villino, Gino Alleori, Giuseppe Conforzi, Marco Palma e Carlo Mattia. L’incontro sarà introdotto da Antonella Tancredi.

Il tema di Roma Capitale tornerà al centro del programma alle ore 11.30 con un ulteriore confronto dal titolo “Roma Capitale: dal centro alle periferie”, moderato da Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo. Al dibattito parteciperanno Luciano Ciocchetti, Francesca Barbato, consigliera di Roma Capitale, e Marco Perissa. Uno dei momenti conclusivi della manifestazione è previsto alle ore 12.30, quando Daniele Capezzone intervisterà Galeazzo Bignami, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. L’intervento rappresenterà uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della seconda giornata invitato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.