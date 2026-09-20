Giorgia Meloni sul palco di Fenix per l’intervento di chiusura della kermesse. Segui la diretta video

Foto: Youtube / Youtube (20 settembre 2026)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata al Laghetto dell’Eur per Fenix, la festa di Gioventù nazionale dove sta tenendo il discorso di chiusura della kermesse. Accolta da un coro di “Giorgia Giorgia”, la premier dal palco esordisce: «Io stavo lavorando per essere qui all’altezza del compito e quindi vi beccate Meloni. Grazie a Fabio (Roscani) del quale ho ascoltato l’intervento straordinario e commovente, grazie a tutti i militanti di Gioventù nazionale, di Azione universitaria, di Azione studentesca, a ogni singolo ragazzo che ha animato che questa edizione straordinaria di Fenix. Una partecipazione straordinaria, con dibattiti coraggiosi, come coraggioso è chi è fiero di quello che sta facendo. Sono immensamente fiera di voi. Siete uno spettacolo che infiamma il cuore e siete una delle ragioni per cui vale la pena perseverare e fare politica». Interrotta a più riprese dagli applausi della platea. Ecco la diretta video.