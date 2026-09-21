Francia, la crisi del debito ribalta l’Europa: ora i mercati premiano l’Italia

La rivincita di Roma

Per oltre vent’anni, l’asse franco-tedesco ha dettato le regole del rigore all’Europa, posizionando la Francia nel ruolo di giudice severo e l’Italia in quello di imputato cronico per i conti pubblici.

Oggi la storia presenta il conto e ribalta i ruoli in modo spettacolare.

La Francia della paralisi politica e del deficit fuori controllo ha scalzato Roma nel ruolo di «grande malato» d’Europa, finendo al centro di una tempesta perfetta che unisce l’incapacità di riformare lo Stato sociale a una pericolosa dipendenza dai mercati finanziari globali.

La tempesta sui titoli di Stato francesi

Il termometro di questa crisi è il mercato dei titoli di Stato, dove i segnali di fumo si sono trasformati in un incendio. Il rendimento degli OAT francesi a 10 anni è schizzato verso la soglia critica del 4,5% [OAT].

Questa fiammata ha quasi azzerato lo spread storico con i BTP italiani, portando il differenziale tra Roma e Parigi a minimi che la finanza moderna non ricordava da prima della crisi del 2011.

Gli investitori internazionali, un tempo rassicurati dal marchio di Parigi, ora pretendono tassi d’interesse penalizzanti, equiparando il rischio transalpino a quello di economie storicamente ritenute più fragili.

È una vera sanzione dei mercati alla traiettoria fiscale dell’Eliseo.

Debito e deficit: i numeri della crisi

La preoccupazione che circonda la Francia è legata a dati macroeconomici allarmanti.

Il debito pubblico ha sfondato il tetto dei 3.500 miliardi di euro, spingendo il rapporto debito/PIL verso il 117% [OAT].

A Parigi i conti sono fuori controllo: arrivano 9 miliardi di tasse su pensioni e congedi, il disavanzo resta al 5,4% e il debito vola al 121,7%.

Scope Ratings ha declassato la Francia.

Bocciato, dunque, il Paese che faceva le pulci all’Europa e che per decenni ha distribuito lezioni di rigore contabile al Sud Europa.

Oggi i numeri ribaltano la narrazione con un’ironia crudele. Il deficit transalpino per il 2026 chiude a un preoccupante 5,4% del PIL. Per il 2027, nonostante i tagli lineari ai servizi e le nuove tasse, scenderà faticosamente al 5,0%.

Siamo ben oltre la soglia del buonsenso e del trattato europeo.

Il peso crescente del debito francese

Ciò che spaventa non è solo la mole del debito, ma la velocità geometrica della sua crescita, alimentata da un deficit cronico superiore al 5% e da stime di crescita anemica.

La vera vulnerabilità francese è però geopolitica e strutturale: circa la metà dei titoli di Stato è in mano a fondi sovrani e istituzioni straniere. In un clima di totale frammentazione del Parlamento di Parigi, questa esposizione internazionale espone il Paese al rischio di massicce e repentine fughe di capitali.

La sola spesa per gli interessi sul debito francese viaggia verso i 74 miliardi di euro all’anno, superando il budget della Difesa e drenando risorse vitali per la modernizzazione del Paese.

Lo spettro del declassamento

A peggiorare il quadro transalpino si aggiunge lo spettro del declassamento da parte delle agenzie di rating. Gli analisti internazionali guardano con estremo scetticismo alla tenuta dei conti di Parigi e l’ombra di un imminente downgrade (ovvero un abbassamento della nota di affidabilità creditizia) minaccia di far salire ancora di più il costo del denaro per l’Eliseo.

Questo scivolamento finanziario riflette anche una profonda debolezza politica: l’agenda di Emmanuel Macron appare ormai priva di una maggioranza solida in Parlamento, rendendo quasi impossibile varare quelle riforme strutturali e quei tagli di spesa lacrime e sangue necessari a invertire la rotta e a rassicurare i mercati e le agenzie di valutazione.

L’Italia e il nuovo scenario europeo

In questo scenario di forte tensione, l’Italia dimostra un posizionamento decisamente migliore e più solido, scardinando i vecchi pregiudizi del Nord Europa.

Sebbene il rapporto debito/PIL italiano rimanga nominalmente più alto, attorno al 135%, la sua traiettoria appare prevedibile e monitorata. I mercati stanno premiando la stabilità del quadro politico italiano e la prudenza fiscale dimostrata dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Le ultime manovre finanziarie hanno evitato shock e promesse irrealizzabili, permettendo all’Italia di non essere più l’epicentro dell’instabilità europea, ma un’ancora di relativa certezza in un’Eurozona scossa da Parigi e Berlino.

La carta del risparmio privato italiano

La vera carta vincente dell’Italia risiede nella struttura profonda della sua ricchezza.

A differenza di quello francese, il debito italiano gode di una formidabile cintura di sicurezza domestica.

Il massiccio risparmio privato delle famiglie e il forte radicamento delle banche nazionali garantiscono una domanda interna costante, fedele e patriottica.

I piccoli risparmiatori continuano a sottoscrivere con entusiasmo i titoli pubblici, offrendo al Tesoro uno scudo eccellente contro gli umori speculativi dei grandi fondi esteri.

Il cambio della guardia a Bruxelles

Il verdetto politico ed economico delle borse è inequivocabile: l’Italia offre oggi una stabilità e una resilienza che la mettono al riparo dalle turbolenze.

Al contrario, la Francia affronta una crisi di credibilità senza precedenti, rimasta orfana di quella disciplina che per decenni ha preteso dagli altri partner europei e priva di una maggioranza politica capace di invertire la rotta.

Il cambio della guardia a Bruxelles è ormai nei fatti.