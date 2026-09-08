Figc, dalla Procura generale dello Sport no all’archiviazione del caso sul tesseramento di Malagò

Foto: Ansa / Fabio Cimaglia (8 settembre 2026)

Il colpo di scena

La Procura generale dello Sport, guidata da Ugo Taucer, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Chinè, sull’indagine in merito al mancato tesseramento del presidente, Giovanni Malagò.

La Procura generale dello Sport contro l’archiviazione

Taucer, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha inviato una relazione a Chinè e per conoscenza al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, comunicando la decisione e chiedendo chiarimenti e ulteriori argomentazioni. Chinè, a quanto trapelato da ambienti della Figc, fornirà ulteriori elementi chiarificatori e altre deduzioni in merito alla linea che l’ha portato a chiedere l’archiviazione.

Dall’entourage di Malagò filtra tranquillità

Intanto, da ambienti vicini a Malagò filtra tranquillità sulla vicenda: al momento del deposito della candidatura, infatti, sarebbe stata presentata tutta la documentazione richiesta, che non comprendeva quella relativa al tesseramento. Il caso nasce da un ricorso presentato in campagna elettorale dall’avvocato Renato Miele, escluso dalla corsa alla presidenza della Figc poiché non aveva raccolto il sostegno minimo necessario da parte delle componenti federali.

Verso la Giunta del Coni

La prossima settimana è in programma una Giunta del Coni, che potrebbe inserire la questione tra i punti all’ordine del giorno.