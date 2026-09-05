Femminicidio di Lorena, Meloni risponde all’appello del padre: “Tragedia immane, ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti”

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (3 settembre 2026)

L'impegno del governo

Il presidente del Consiglio, nel ricordare tutte le misure approvate , raccoglie l'invito all'unità su un tema che non può essere divisivo e ribadisce che il femminicidio deve essere un reato autonomo come ha voluto l'Italia

Un grido di dolore che non è rimasto inascoltato. Franco Isceri, il papà di Lorena, la donna uccisa dall’ex compagno dopo essere stata rapita, si era rivolto oggi alla politica per fermare la spirale di violenza. Giorgia Meloni ha subito risposto all’uomo che nella sua breve nota, ricordando la mitezza della figlia, chiedeva, “alla politica di essere unita. Prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra o sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più”. Parole toccanti e commoventi a cui ha risposto il presidente del Consiglio.

Meloni: “Un dolore straziante”

“Ho ascoltato l’appello di Franco Isceri, il papà di Lorena, la donna di 45 anni uccisa dall’ex compagno dopo essere stata rapita e portata sull’A1, dove è stata gettata da un viadotto-si legge nel post del presidente del Consiglio. Parole segnate da un dolore che è difficile anche solo immaginare. Un padre che chiede alle Istituzioni di non dividersi, di lavorare insieme e di fare tutto ciò che è possibile perché tragedie come quella che ha colpito sua figlia non accadano più“.

“Abbiamo raddoppiato le risorse, senza dividerci”

In questa legislatura – prosegue Meloni- anche grazie al contributo e al lavoro di tutte le forze politiche presenti in Parlamento – abbiamo raddoppiato le risorse per i centri anti-violenza e le case rifugio, scongiurando anche la possibilità che tante di queste strutture potessero chiudere. Abbiamo reso strutturale e potenziato il reddito di libertà, rafforzato uno strumento fondamentale come il ‘Codice rosso’, Abbiamo reso strutturale e potenziato il reddito di libertà, rafforzato uno strumento fondamentale come il ‘Codice rosso’, introdotto tra i primi in Europa il femminicidio come reato autonomo “.

“Davanti a questa tragedia nulla è sufficiente”

“Ma davanti a tragedie come quella di Lorena- scrive la Premier- nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Perché ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla, difenderla, proteggerla è una sconfitta per tutti. E tutti noi, insieme, dobbiamo saper reagire”.