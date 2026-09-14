Ecco il programma di Fenix: il “Tempo del coraggio” passa dal dialogo senza filtri sui temi politici più caldi

Foto: Secolo d'Italia / Gabriele Caramelli (14/9/2026)

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Cinque giorni di interviste, dibattiti e presentazioni di libri per dialogare sugli argomenti politici più importanti. Un'occasione per riportare i giovani di destra al centro del villaggio costruito nel cuore del Laghetto dell'Eur, all'insegna della speranza per il futuro

Si avvicina l’inizio di Fenix, la festa di Gioventù nazionale al laghetto dell’Eur di Roma e dal programma si preannuncia una manifestazione ricca di argomenti attuali su diversi temi politici, che andrà avanti per cinque giorni dal 16 al 20 settembre. Il sottotitolo dell’evento è “Il tempo del coraggio”, che indica la speranza per i giovani di poter costruire un futuro lontano dalle paure e da chi soffia sul vento del terrore per annichilire i ragazzi.

Sarà un’occasione per ascoltare giornalisti e politici che si confronteranno sugli argomenti più rilevanti dell’attualità, ma anche un modo per dare spazio ai giovani, che parteciperanno attivamente anche dal palco. Chiuderanno l’evento il presidente del movimento giovanile e deputato di FdI, Fabio Roscani e la premier Giorgia Meloni.

Il programma di Fenix: si aprono i lavori Mercoledì 16 settembre

Il primo giorno, il 16 settembre, si apriranno i lavori con il panel d’inaugurazione alle 18, in cui interverranno il governatore del Lazio Federico Rocca, il vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, il capogruppo di FdI alla Regione, Daniele Sabatini, i consiglieri comunali Francesco Rocca, Giovanni Quarzo e Massimo Ferrarini e il senatore e presidente di FdI nella provincia di Roma, Marco Silvestroni.

Il panel introduttivo sarà moderato dal presidente di Gn Roma, Francesco Todde e da Simone Forte, presidente di Gn in provincia. Alle 19 ci sarà il momento di tributo ad Anna Cece, storica militante di Fratelli d’Italia scomparsa quest’estate. A seguire Francesco Rocca consegnerà al fondatore del locale “Rosso”, Filippo Toni, il “Premio al Coraggio”. Alle 19 ci sarà un momento dedicato al tributo e al ricordi di Anna Cece, storica militante di Fratelli d’Italia.

Poi si passerà al panel “Casa, lavoro e dignità – A lavoro per un’Italia a portata di giovani” alle 19.30, a cui parteciperanno il ministro per gli Affari esteri Tommaso Foti, la vicepresidente del Parlamento Ue Antonella Sberna e Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia italiana per la gioventù. Alle 20 ci sarà il convegno intitolato “La destra e i suoi movimenti giovanili”, a cui parteciperanno Gianfranco Fini, il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, il deputato di FdI e editore di Eclettica Alessandro Amorese, il deputato di FdI Massimo Milani, lo scrittore Marco Valle e il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Michele De Feudis.

Il convegno sarà moderato da Francesco Todde. Alle 21 si chiuderà con gli “800 anni di San Francesco”, con il poeta e scrittore Davide Rondoni, il giornalista Camillo Langone, il poeta Paolo Gambi, Padre Massimo Cocci, rettore di Santa Maria in Ara Coeli, il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e il deputato Lorenzo Malagola. Modererà l’incontro Tommaso Granieri di Gioventù nazionale.

Il programma di Fenix: il “Tempo del Coraggio” di Gioventù nazionale

Giovedì 17 sarà la giornata del “Coraggio nucleare”, con il panel delle 15 a cui parteciperanno il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, assieme alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, al deputato di FdI Paolo Trancassini e a Giampiero Joime, professore di economia dell’ambiente e del territorio.

Alle 16 ci sarà il panel intitolato “Il vero volto del regime cinese”, con rappresentanti delle comunità tibetana e uigura insieme. Tra i partecipanti ci saranno anche Thinlay Chukki, rappresentante del Dalai Lama in Europa centrale, il Presidente del Congresso mondiale uiguro Dolkun Isa, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti e i senatori di FdI Giulio Terzi di Sant’Agata e Andrea De Priamo. A moderare l’incontro sarà Lorenzo Carlino di Gioventù nazionale.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa sarà invece intervistato dal direttore del FattoQuotidiano.it, Peter Gomez, alle 17.30. Alle 18,30, invece, ci saranno le presentazioni dei libri “Senza maschera” di Tommaso Longobardi e “The Italian dream” di Alexander Ross, a cui parteciperanno il deputato di FdI Mauro Rotelli, il consigliere regionale di Italia viva Luciano Nobili e il giornalista Giovanni Marinetti. A moderare l’incontro sarà Italo Cirielli di Gioventù nazionale.

In serata, alle 2o, ci sarà spazio per la “Storia dell’anticomunismo e della violenza antifascista”, con Franco Cardini, Giampiero Mughini, Gennaro Sangiuliano e Francesco Storace. Modererà il panel Matteo Malacrida di Gioventù nazionale. Interverrà anche lo scrittore Emanuele Merlino sul palco, alle 21, con uno spazio personale intitolato “Gli occhi del coraggio. Alle 21,30 ci sarà il confronto tra il deputato di FdI, Giovanni Donzelli e il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, intitolato “Senza filtri, senza infiltrati” e moderato da Andrea Piepoli di Gioventù nazionale.

Giovani, cultura, immigrazione e repressione: a Fenix c’è spazio per gli argomenti “scomodi”

Tra gli altri appuntamenti di venerdì 18, alle 9.30 ci sarà il convegno intitolato “Rappresentare l’Italia a testa alta” con Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche in videocollegamento e Pierluigi Biondi, sindaco L’Aquila. Coordineranno i lavori Domenico Carbone, presidente di Anci giovani e Leonardo Frigo sindaco di San Bonifacio e militante di Gioventù Nazionale. Alle 12 si terrà il confronto sul tema del voto ai fuorisede, nel panel “Dalle chiacchiere ai fatti”, con il presidente di Azione universitaria Nicola D’ambrosio, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, i deputati di FdI Andrea Tremaglia e Angelo Rossi, il direttore di Esperia Gino Zavalani, il giornalista di Will Ita Pietro Forti e Yari Russo di The good lobby. Modererà l’incontro Andrea Giulla di Gioventù nazionale.

Alle 14, ci sarà l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che dialogherà con il conduttore televisivo Federico Quaranta nel panel “L’Europa dei campanili” sulla difesa delle aree interne. Ad introdurre e moderare l’incontro sarà Francesco Di Giuseppe, vicepresidente di Gioventù nazionale. Alle 15 il ministro della Cultura Alessandro Giuli si confronterà con il direttore di Day time Rai Angelo Mellone sul rapporto tra ragazzo e cultura nel convegno intitolato “Febbre giovanile”. A moderare l’incontro sarà il presidente di Azione studentesca, Riccardo Ponzio. Spazio anche alla presentazione del libro “Piumini e catene” di Alessio Gallicola alle 16, con la vicecapogruppo di Fdi Augusta Montaruli, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli , il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e la giornalista Rai Ilenia Pietracalvina, con la moderazione di Nicola Caruso per Gioventù nazionale.

Alla stessa ora ci sarà il convegno intitolato “Più libri per essere davvero più liberi”, il sottosegretario al ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti, il deputato di FdI Grazia Di Maggio e il giornalista Daniele Dell’Orco. A moderare l’incontro sarà Alessandro Di Micco, portavoce nazionale delle consulte studentesche.

Alle 17 verrà consegnato il “Premio Coraggio” alla dottoressa Sarvnaz Chitsaz, Presidente della commissione delle donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, dal vicecapogruppo di FdI al Senato, Marco Scurria. A seguire ci sarà l’intervista di Riccardo Combina per Gioventù Nazionale a Cecilia Sala, per la rubrica “Giovani in rivolta – storie dal confine”. Spazio anche alla lotta alla mafia nel convegno intitolato “Liberi dalla mafia, liberi di scegliere” alle 18, con l’intervista di Mattia Rocco, militante di Gioventù nazionale, alla presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo.

Alle 19 si terrà il confronto intitolato “Il braccio destro”, con il giornalista de La Verità Matteo Carnieletto, il direttore de La Voce del patriota Ulderico De Laurentiis, Alberto Di Benedetto della pagina social “Siete dei poveri comunisti”, Fabrizio Guacci di Esperia, Massimiliano Zossolo diWelcome to favelas) e i Fashowopinion. A moderare l’incontro sarà Marco Gaetani di Radio Atreju.

Alla stessa ora sarà consegnato il “Premio Coraggio” alla scrittrice siriana Amani El Nasif e a seguire il dibattito intitolato “(Dis)integrazione europea con la vicepresidente dell’Ecr Marion Marechal , l’eurodeputato e co-presidente dell’eco Nicola Procaccini, la deputata di FdI Sara Kelany, il parlamentare europeo di FdI e portavoce di Gioventù nazionale Stefano Cavedagna e Francesco Boezi de Il Giornale. L’incontro sarà introdotto da Emilio Serra Sindaco di Gesturi e da Lorenzo Allegrucci, assessore di Montevarchi, entrambi di Gioventù Nazionale.

Alle 20 si terrà il convegno intitolato “Il funerale del woke” con il deputato di FdI Andrea Delmastro, il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino, il giornalista Filippo Facci e lo scrittore Roberto Parodi. A moderare l’incontro sarà Michele Schiavi, consigliere regionale in Lombardia e militante di Gioventù nazionale. Alle 21, invece, ci sarà il panel intitolato “Il riscatto dei giovani europei”, con il presidente dell’eco party Adam Bielan, il segretario generale dell’Ecr party Antonio Giordano e il segretario internazionale di Gioventù nazionale, Maicol Pizzicotti Busilacchi.

Alla stessa ora ci sarà il panel intitolato “Anti-social social club” con il capo della segreteria di FdI, Arianna Meloni, il presidente della regione Veneto in videocollegamento, Alberto Stefani, il giornalista Antonino Monteleone, l’editore e presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei e Edoardo Italia, presidente del Consiglio nazionale dei giovani. Modereranno l’incontro il segretario generale del Cng Leonardo Samà e Roberta Salerno, di Gioventù nazionale. A introdurre l’incontro sarà il segretario generale del Consiglio nazionale dei giovani, Leonardo Samà e Roberta Salerno, di Gioventù nazionale. Alle 22 ci sarà la Discoteca nazionale di Rtl 102.5 con Massimo Alberti e Emanuele Carocci.

Si affronterà ogni tema, dallo sport all’Europa, passando per il digitale

Da sabato 19 ci sarà ampio spazio per parlare di sport, Europa, tecnologia, identità e società. Alle 11 si inizierà con il panel intitolato “Una generazione (senza) mondiale”, con il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Figc Giovanni Malagò e Andrea Antonioli di Rivista Contrasti. A introdurre il convegno sarà Alfonso Pepe e della moderazione si occuperà Caterina Funel di Gioventù nazionale.

Alle 12.30 ci sarà il convegno intitolato “Europa fatti grande” con Carlo Fidanza, eurodeputato Ecr e Capodelegazione FdI, Francesco Filini, deputato e responsabile Programma FdI, il giornalista e conduttore tv David Parenzo, Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia, Alessandro Campi, politologo e saggista e. Francesco Semprini, inviato di guerra per La Stampa. A moderare l’incontro sarà Simone Forte. Alla stessa ora, il ministro del Mare Nello Musumeci dialogherà con la Medaglia d’oro al valor militare Gianfranco Paglia. A moderare l’incontro sarà Francesco Armone, vicepresidente di Azione universitaria. Alle 14.30 ci sarà l’incontro “Orientare l’Ia”, a cui parteciperanno il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone, i deputati di FdI Daniela Dondi e Andrea Mascaretti , Valeria Sandei di Chief Global AI di Almaviva Group, Stefano Salsano, professore di Telecomunicazioni all’università di Roma TorVergata, Luigi Di Gregorio, professore associato di Scienza Politica dell’università della Tuscia, Carlo Filippi, fondatore e Direttore Tecnico di Common Net. Ad introdurre l’incontro sarà Antonio Toscano e della moderazione si occuperà Matteo Chiu, entrambi di Gioventù nazionale.

Tecnologia e cultura si incontreranno poi nel convegno “Chat Zang Tumb” alle 16, un appuntamento dedicato ai 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti e a ciò che il Futurismo può ancora dire nell’era dell’intelligenza artificiale, con Giordano Bruno Guerri, il deputato di FdI Federico Mollicone, Guerino Nuccio Bovalino e Andrea Moi. Della moderazione si occuperà Luca Babudieri di Gioventù nazionale.

Alle 15.30 ci sarà l’intervista al capogruppo di FdI Galeazzo Bignami, intitolata “La destra o è coraggio o non è”, con Leonardo Minelli, anche lui militante di Gn. Alle 17 ci sarà spazio per il convegno intitolato “La generazione che sconfigge la paura del futuro”, con i monologhi dei content creator Alice Campagna, Emanuel Cosmin Stoica e Antonio Torretti. Con il pubblico dialogheranno il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il filosofo Stefano Zecchi e lo psichiatra Antonio Tamburello. Modereranno l’incontro Domenico Baldazzi e Giuseppe Palmisano di Azione studentesca. Alla stessa ora ci sarà il dialogo sull’identità italiana nel panel “Dolce vita” tra il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e lo chef Alessandro Borghese, con l’introduzione e la moderazione del consigliere regionale toscano di FdI Matteo Zoppini.

A seguire ci sarà un focus sul Libano alle 18.30 nel panel “Forti e uniti come le radici del cedro”, con il viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli, il generale Diodato Abagnara, l’eurodeputato di FdI Paolo Inselvini, il giornalista e invitato di guerra Rai Nello Rega, lo scrittore Guido Giraudo, il presidente del Modavi protezione civile Emanuele Buffolano e due analisti geopolitici, tra cui Greta Cristini e Bernard Selwan El-Khoury. Modererà l’incontro Andrea Bartimoccia di Gioventù nazionale. Alle 19 il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli verrà intervistato dal giornalista di Quarta Repubblica, Alessandro Imperiali, nel panel intitolato “Rabbia e Amore”. E ancora, alle 20 ci sarà un’altra intervista del consigliere comunale bresciano di FdI Carlo Andreoli alla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, nel panel “Il coraggio che mosse il mondo”, per i cento anni dalla nascita di Pino Rauti, storico segretario del Movimento sociale italiano.

Alla stessa ora sarà presentato il libro intitolato “L’inganno della cannabis” di Rosario Sorrentino, con gli interventi del sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, del deputato di Più Europa Riccardo Magi, del deputato di FdI Carolina Varchi e della Comunità Incontro. Alle 21 ci sarà la proiezione del documentario su Gioventù nazionale alle 21, girato da La Voce del Patriota, con l’introduzione del direttore Ulderico De Laurentiis.

Seguirà un dibattito tra i deputati di FdI Luca Sbardella, Salvo Pogliese, Raffaele Speranzon, Marta Schifone, Ciro Maschio, assieme al senatore Giorgio Salvitti. Modereranno l’incontro Alessandro Nardone de La Voce del patriota e Ernesto Sica di Gioventù nazionale. Alle 22 ci sarà il concerto “Non me la menare” della NORD SUD OVEST EST – 883 e Max Pezzali Tribute Band.

Una domenica da leoni: gli interventi conclusivi di Roscani e Meloni

Per domenica, infine, ci sarà un panel intitolato “Le nostre tradizioni, un patrimonio per il mondo”, dedicato alla nostra identità e alla cucina, su cui interverrà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lolobrigida assieme al conduttore televisivo Giuseppe Calabrese alle 9.30, con la moderazione della consigliera regionale di FdI in Toscana, Chiara La Porta. Poi interverrà la mamma di Giovanni Tamburi, Carla Masiello, uno dei ragazzi morti nel tragico rogo di Crans Montana. A seguire gli interventi conclusivi di Fabio Roscani e Giorgia Meloni.