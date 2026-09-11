È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. Meloni: «Una voce forte e riconoscibile della politica italiana»

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Notizia data da +Europa

Scompare all’età di 78 anni Emma Bonino, storica protagonista della politica italiana e leader del Partito radicale italiano. Ad annuncialo attraverso un lungo e commosso post sui social network è stato il partito +Europa, che lei stessa ha fondato negli scorsi anni. Si legge sulla pagina ufficiale la notizia: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero. Emma fu “scelta dalla politica radicale” quando un divieto cambiò la sua giovane vita. E da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna”.

Il lungo e commosso post per ricordarla

Lo staff ricorda che Emma Bonino è stata “attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea. Sempre radicalmente libera. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà: contro l’aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l’infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per: per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l’autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere, fino alla fine. E per l’Europa unita, democratica e federale: gli Stati Uniti d’Europa”.

Infine una parola su quello che è “Il suo testamento: non è importante quante volte occorra perdere prima di riuscire a vincere e conquistare una libertà per tutti. Non ci sono parole per descrivere il dolore e il vuoto che proviamo oggi. Da domani proveremo a trovare le parole giuste per trasformare la gratitudine che proviamo per aver potuto lottare al suo fianco nel coraggio di continuare a batterci come ci ha insegnato. Grazie Emma, dal profondo del cuore” conclude.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

Tra le prime voci ad intervenire per esprimere il cordoglio, appresa la notizia della dipartita, c’è la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Distanti politicamente ma vicine per la passione nell’impegno politico, il capo del governo ha scritto sui suoi social: “Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio”.