Ddl antisemitismo, bandiere di Hamas e Hezbollah al presidio davanti alla Camera. Tra gli attivisti anche Pd e 5Stelle

Imbarazzo dem

Anpi, Amnesty International e la galassia pro Pal (con l’aiutino di Pd e 5Stelle) danno il via all’autunno caldo contro il governo e gli amici del “dittatore sanguinario Netanyahu”. Con tanto di bandiere pro Hamas e Hezbollah. Davanti a Montecitorio è andato in onda il presidio, annunciato dai social con rulli di tamburi, contro il disegno di legge sull’antisemitismo. Tema che ha spaccato il Pd, che ora tenta in extremis una “possibile mediazione”, come sottolinea un imbarazzato Piero Fassino, promotore di Sinistra per Israele.

Antisemitismo, al presidio spuntano bandiere di Hamas e Hezbollah

Durante il sit in organizzato dalle sigle della galassia pro Pal tra cori e slogan spuntano anche le bandiere dei gruppi terroristici Hamas e Hezbollah. Ma non basta. Tra i cori cantati anche uno inventato da un ascoltatore della Zanzara che elogia Hamas. Nel mirino della manifestazione il testo del ddl già approvato in Senato, ora in discussione in commissione Affari costituzionali che approderà in aula il prossimo 2 ottobre. “No bavaglio”, “stop genocidio” tra i cartelli esposti. Ci sono stati momenti di tensione quando alcuni partecipanti hanno discusso con chi sventolava le bandiere dei gruppi terroristici. A partecipare alla manifestazione anche alcuni parlamentari di M5s e Pd, che poi hanno preferito fare dietrofront prima dell’arrivo delle bandiere di Hamas ed Hezbollah.

Tra gli attivisti il grillino Ricciardi e la dem Boldrini

Tra questi il grillino Riccardo Ricciardi e Laura Boldrini. Al presidio contro il ddl sull’antisemitismo anche militanti dei Giovani Democratici e del Network Giovani, la giovanile dei 5Stelle. Al termine della manifestazione l’ex presidente della Camera ha tentato di riparare con una dichiarazione di “ferma condanna” delle bandiere di Hamas in piazza. Poi ha rivendicato la sua contrarietà al disegno di legge. “Mette in pericolo la libertà di stampa e di espressione”, dice all’Adnkronos la deputata dem.

Montaruli: la sinistra getta la maschera, complice di chi semina odio

Di episodio gravissimo parla Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia. “A leggere le agenzie di stampa, colleghi parlamentari del campo largo sarebbero stati nella stessa manifestazione di chi inneggiava Hamas e ne esponeva i simboli. Un fatto inaudito che tradisce ogni giustificazione usata per motivare i voti di oggi in commissione Affari costituzionali. E fa gettare la maschera sulla gravità di alcune posizioni della sinistra. Soprattutto, si confermerebbe la vergognosa vicinanza di alcuni parlamentari dell’opposizione con organizzazioni che rivendicano azioni estremiste, violente e terroriste. La coalizione della sinistra si dimostra irresponsabile e incapace di prendere le distanze da chi semina odio”.

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