Dalle prime pagine dei giornali italiani sparisce la notizia del record del governo Meloni: all’estero ne parlano, qui no

Foto: Ansa foto / Sara Minelli

Meglio occuparsi di primarie

La stampa estera ne parla, la stampa italiana no. Sfogliando i giornali nazionali di questa mattina la notizia che balza subito agli occhi dei lettori più attenti è che le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani non riportano la notizia del record di longevità ottenuto dal governo Meloni. L’Esecutivo della prima donna presidente del Consiglio italiana entra nei libri di storia, entra nell’attenzione di tutta la stampa mondiale che le dedica articoli editoriali, foto e appunto un ampio spazio, anche sulla prima pagina ma in Italia in molti non la vedono allo stesso modo

Nessuna traccia della notizia sulle prime pagine di molti quotidiani

Ma giornali italiani come La Repubblica, il Sole 24 ore, la Stampa, ecc, della notizia non ne danno conto ai lettori in prima pagina. A differenza ad esempio di giornali come il Fatto Quotidiano che attacca il lavoro del governo e della premier con titoli anche molto nette e lo fa proprio partendo dalla prima pagina, con tanto di foto, perché volenti o nolenti il record del governo è la notizia che catalizza l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica.

Snobbismo o dimenticanza, ai posteri il compito di deciderlo

Se sia una scelta editoriale perché non la considerano una notizia meritevole della prima pagina o se sia un semplicemente una ‘dimenticanza’ lo decideranno i posteri quando riprenderanno i giornali di questi anni per studiare la storia e non troveranno informazioni.

Non sarà certo questa scarsa attenzione o lo snobbismo di alcuna stampa a togliere il sonno a Giorgia Meloni e a un governo che sta battendo record nella durata e nella produttività.

La stessa premier ha assicurato che il lavoro dell’Esecutivo va avanti: chi vorrà raccontare l’attività del governo potrà farlo, chi invece sceglierà ancora di far calare il silenzio e far finta di niente potrà certamente occuparsi di altro. A partire delle primarie del campo largo, attualmente senza nomi e senza programma. Quella sì una non notizia ‘da prima pagina’ che sicuramente sui grandi giornaloni troverà tanto spazio…