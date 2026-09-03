Crosetto traccia la linea su Mosca: «La Russia provoca da mesi, l’Europa risponda con realismo, ignorarlo sarebbe stupido»

Foto: Ansa foto / Fabio Frustaci (Luglio 2026)

L'equilibrio del Ministro

Il titolare della Difesa mette in evidenza come le azioni di Mosca non siano casuali ma ribadisce, oltre alla fermezza, l'importanza di agire diplomaticamente

La complessità del quadro geopolitico internazionale richiede lucidità strategica e fermezza istituzionale. È questo il binario lungo il quale si sviluppa l’analisi del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in un’intervista a Il Foglio ha fatto il punto sulle dinamiche che vedono la Russia contrapposta al blocco occidentale. Una disamina improntata al realismo, che invita l’Europa a una presa di coscienza collettiva di fronte a una strategia di pressione che dura ormai da mesi e che ha conosciuto in questi giorni le rivelazioni sulle responsabilità di Mosca inerenti gli attentati verificatisi in Germania.

Le parole del ministro

«La Russia provoca da mesi, sarebbe stupido non vederlo». Con la consueta chiarezza, Crosetto ha fotografato l’attuale postura del Cremlino, caratterizzata da una costante attività di test delle difese europee. Non si parla di un conflitto convenzionale alle porte, ma di una pressione asimmetrica che si sviluppa su più livelli: dalle incursioni nello spazio cibernetico ai tentativi di interferenza sulle infrastrutture logistiche e di trasporto del continente.

Per il ministro della Difesa, la risposta delle democrazie europee, «non deve risiedere nell’emotività, bensì in una solida consapevolezza strategica». Considerare le azioni di Mosca come eventi isolati o casuali sarebbe un errore di valutazione; al contrario,« è necessario riconoscere la continuità di questa azione politica e militare per poter strutturare difese adeguate ed efficienti».

Le provocazioni

Il ministro ha specificato che l’offensiva si articola attraverso «attacchi fisici ed informatici» che colpiscono quotidianamente il continente. Crosetto ha sollevato la questione della guerra psicologica e informativa, puntando il dito contro la fitta rete di «influencer del putinismo» che opera attivamente all’interno dei confini europei per manipolare l’opinione pubblica e incrinare la coesione tra i paesi alleati.

Il contrasto alla disinformazione e le tensioni diplomatiche

Un passaggio chiave dell’intervento del ministro riguarda il fronte interno e la gestione della comunicazione. Crosetto ha evidenziato,« l’esistenza di reti d’opinione e figure mediatiche che, più o meno esplicitamente, tendono a veicolare le narrative del Cremlino in Occidente, con l’obiettivo di incrinare la coesione dei paesi europei». Questa attività di contrasto alla propaganda si inserisce in un momento di evidente freddezza diplomatica tra Roma e Mosca. Le scelte del governo italiano in materia di innovazione tecnologica applicata alla sicurezza hanno recentemente sollevato le dure critiche di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le rimostranze russe confermano come la postura italiana, orientata al rafforzamento delle proprie capacità strategiche e tecnologiche, venga seguita con estrema attenzione da Mosca. La linea italiana

La via indicata da Crosetto è quella di una vigilanza pragmatica, lontana dalle sottovalutazioni del passato e focalizzata sulla protezione del tessuto democratico e infrastrutturale del Paese. Non si parla di un conflitto convenzionale alle porte, ma di una pressione asimmetrica che si sviluppa su più livelli, dalle incursioni nello spazio cibernetico ai tentativi di interferenza sulle infrastrutture logistiche e di trasporto europee.