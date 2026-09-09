Alessandro Di Battista “non vede l’ora di riprendere le sue battaglie”: l’aggiornamento di Schierarsi

Foto: Imagoeconomica / Alessandro Amoruso (9 settembre 2025)

Il nuovo post

Resta il massimo riserbo sulle condizioni dell'ex parlamentare M5S operato a Cuba dopo il malore di fine agosto. La sua associazione ringrazia medici cubani e autorità italiane

“Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento”. Così si legge in un post di aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Di Battista pubblicato dalla sua associazione Schierarsi. “Alessandro è stato operato a L’Avana dai medici cubani. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l’eccellenza della sanità cubana”, si legge ancora nel post.

Il grazie di Schierarsi a medici cubani e autorità italiane

“Un ringraziamento particolare – prosegue l’associazione – va al reparto di Neurochirurgia dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili. Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all’Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all’ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia”.

“Desideriamo inoltre ringraziare le autorità cubane per l’attenzione e il supporto garantiti nel corso dell’intera vicenda. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni”, conclude Schierarsi.

Massimo riserbo sul quadro clinico

Il post di Schierarsi rappresenta un aggiornamento dopo le ultime notizie ufficiali sulle condizioni di salute dell’ex parlamentare M5S, divulgate sabato dalla stessa associazione dando notizia del rinvio del volo sanitario che era stato organizzato per il rientro in Italia. Il rientro di Di Battista in Italia era previsto per venerdì scorso, come comunicato dallo stesso 48enne con un post in cui aveva detto di sentirsi meglio. Ma le sue condizioni poi sono peggiorate, il volo è stato annullato e l’ex deputato M5S sottoposto a un intervento chirurgico. Anche in quella occasione era stato rivolto un appello a “mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”. E da allora, quasi, bocche cucite nell’inner circle dell’ex deputato del Movimento 5 stelle, in primis per rispetto verso di lui e la sua famiglia.