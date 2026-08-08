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Weekend di caldo e traffico, Italia nella morsa: 19 città in rosso e 25 milioni di veicoli in strada
/ TINO ROMANO

Aspettando Ferragosto

Weekend di caldo e traffico, Italia nella morsa: 19 città in rosso e 25 milioni di veicoli in strada

Cronaca - di Cristina Stella - 8 Agosto 2026 alle 08:21

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La fine del caldo bollente dell’estate italiana è vicina? Secondo gli esperti, la risposta è “no”. Tuttavia in questo secondo fine settimana di agosto diminuisce il numero delle città da bollino rosso che passano da 27 a 19, tra quelle monitorate dal Ministero della Salute.

L’elenco delle città bollino rosso nel weekend

Secondo il bollettino aggiornato sulle ondate di calore e i livelli di allerta, da oggi saranno otto le città con il livello di allerta più basso, Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Venezia, Trieste e Verona, a fronte delle altre 19 con il bollino rosso. Domani, domenica d’agosto, le città in rosso saranno sempre 19 (Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo), mentre quelle in giallo saranno 7 con Bolzano che passa al livello arancione.
E il weekend che prende il via oltre a essere ‘rosso’ da un punto di vista meteorologico porterà sarà anche da bollino nero sul fronte del traffico e della viabilità: con la settimana che porta al Ferragosto entra infatti nel vivo l’esodo estivo. Sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade con una inevitabile incidenza sulla viabilità.

Le previsioni dell’esperto per la due giorni

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di Cristina Stella - 8 Agosto 2026