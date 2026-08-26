Vacanze con Fido, 10 milioni di italiani viaggiano con un animale: arriva il motore di ricerca per il turismo pet friendly

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Giornata del cane 2026

“No pets, no parti/y” perché senza gli animali non si parte e non c’è la festa. E’ uno degli slogan lanciati, in occasione della giornata mondiale del cane che si celebra oggi, da Bauking (www.bau-king.com), startup italiana del travel-tech che sta letteralmente costruendo una nuova categoria del turismo mondiale, il pet tourism: un ecosistema nel quale il pet non sia più considerato un problema da gestire alla fine della prenotazione, ma uno dei protagonisti del viaggio fin dal primo click.

Bauking è online dal 6 agosto ed è un sito dedicato a coloro che scelgono di viaggiare in compagnia di un animale domestico e mette al centro le nuove famiglie e un principio radicalmente nuovo: il pet non è un’aggiunta al viaggio, ma un’estensione del suo umano. “Non vendiamo camere d’albergo o biglietti per i trasporti. Vendiamo felicità e affidabilità. La felicità di poter partire insieme senza ostacoli, senza trovare divieti”, dichiara la senatrice Michela Biancofiore, Founder e President di Bauking.

Le strutture più idonee

Emerge da ogni analisi che i proprietari degli animali, o ‘pet parents’ come ormai vengono unanimemente definiti, decidono la destinazione in base al benessere e alle modalità di accettazione del pet e Bauking facilita questa scelta mettendo in evidenza solo le infrastrutture turistiche testate, più idonee. “Il mondo è cambiato molto più velocemente dell’industria turistica – rileva la startup – Esistono famiglie con bambini e animali, coppie senza figli che condividono la propria vita con uno o più pet, single per i quali il cane o il gatto rappresentano una presenza affettiva fondamentale, Dink (Double income, no kids) spesso caratterizzati da elevata capacità di spesa e propensione al viaggio, famiglie allargate, coppie Lgbt+ e, più semplicemente, milioni di persone che hanno costruito liberamente la propria idea di famiglia. Famiglie diverse, unite da una stessa esigenza: non separarsi da chi amano quando partono”.

Il viaggio di 10 milioni di italiani

Bauking è dedicata a tutti loro, ai 10 milioni di italiani che solo questa estate stanno viaggiando con un animale tra mille difficoltà e ai 540 milioni nel resto del mondo, in fortissima ascesa. Non per consentire semplicemente di ‘portare il cane o il gatto o il coniglio in vacanza’. Ma per affermare una filosofia completamente nuova: il pet è il nuovo compagno di viaggio. Un viaggiatore vero e proprio. Un ‘pawsenger’. Un’estensione del proprio umano, che paga un biglietto e quindi ha tutto il diritto di essere considerato alla stregua di un vero ospite.

Connessione tra compagnie pet friendly

Bauking non è l’ennesimo portale di prenotazioni ma intende risolvere un problema comune a milioni di padroni di animali al mondo e anche la scelta del glicine, colore della serenità, accompagna questo fine. È una piattaforma digitale integrata ad alta complessità tecnologica, progettata e sviluppata dalla Dna Factory di Bacoli e guidata dall’ingegnere informatico e Cto Daniel Russo, per aggregare progressivamente in un unico ecosistema tutti gli elementi necessari alla costruzione di un viaggio on demand con il proprio Pet. L’obiettivo è ambizioso: connettere nel tempo tutte le compagnie aeree pet friendly, treni, traghetti, hotel e resort, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi e attrazioni, servizi veterinari, pet care, assicurazioni e servizi dedicati, consentendo al viaggiatore di organizzare l’intera esperienza attraverso un unico ambiente digitale. Non soltanto sapere dove il pet è ammesso. Ma sapere come sarà accolto, con quali limiti, con quali servizi, con quali costi. Dove potrà entrare, dove potrà accompagnarci, come potrà viaggiare, cosa troverà a destinazione e costruire finalmente la vacanza a 360 gradi, senza trasformare ogni partenza in una corsa a ostacoli.

Industria dei viaggi destinata a cambiare

La startup con sede a Bolzano nell’acceleratore Noi Techpark e a Bacoli, ha già raccolto un milione e mezzo di euro pre seed, sostenuta da imprenditori del calibro di Giampaolo Angelucci Tosinvest, Danilo Iervolino founder di Pegasus, Francesco Zaccariello E-Pharma- Etida tra i più noti startupper di successo italiani, i fratelli Podini della Podini Holding di Bolzano , i fratelli Damiani di Damiani gioielli, Nicole Berlusconi nota attivista per i diritti degli animali, la famiglia De Gennaro titolare dell’Università Lum di Bari, i costruttori e immobiliaristi Paola Santarelli, Cristian Trio, David Limentani e Pierluigi Toti, l’imprenditore alberghiero Giovanni Naldi, Luigi Cavvalari di Natuna Servizi, la Ceo italiana di Amadeus ,Francesca Benati, la Abel Holdings che investe in start up e fa capo all’imprenditore Leonida Bellini, Innovalia dell’imprenditore Antonio Porsia e l’imprenditore della sanità Pio Bastoni, il professore di finanza aziendale Roberto Mazzei, investitori che hanno creduto nella visione e nelle potenzialità di un mercato destinato a cambiare profondamente l’industria dei viaggi.

Al vaglio accordi con Ita Airways, Aeroitalia e SkyAlps

Bauking è già partner di Trenitalia e Traghetti.com e sta lavorando alla definizione degli accordi con Ita Airways, Aeroitalia e SkyAlps. Sul fronte alberghiero sono già coinvolte catene di alta reputazione come Sina Hotels, Mangia’s, Naldi Collection, Th Collection, Starhotels, Club del Sole, Italian Hospitality Collection, Valtur e molteplici alberghi indipendenti, mentre nelle prossime settimane la piattaforma si prepara a superare 2.000 strutture, ampliando progressivamente il network con molte altre catene nazionali ed internazionali con le quali sta finalizzando i contratti.

Il primo grande laboratorio sarà ovviamente l’Italia. Poi l’Europa. Quindi Stati Uniti e Nord America, Sud America, Asia ed Emirati Arabi dove la presenza degli animali domestici sta crescendo a ritmi incredibili. Perché Bauking è stata concepita fin dall’inizio non come una startup locale, ma con una vocazione internazionale: diventare il punto di riferimento globale per una nuova generazione di viaggiatori, dando vita alla nuova frontiera del Travel.

Il cambiamento non è soltanto culturale. È economico. Il turismo tradizionale cresce a ritmi medi nell’ordine del 3-4% l’anno. Il Pet Tourism può viaggiare su dinamiche di crescita vicine al 12-13%. Quello che per l’industria turistica era un segmento marginale sta diventando una delle grandi economie emergenti del turismo mondiale. Un turismo peraltro sostenibile e fortemente destagionalizzato perché col pet si viaggia tutto l’anno, prediligendo le zone meno affollate e Bauking è l’unico portale al mondo che accompagna questa rivoluzione.