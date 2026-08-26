Troppo caldo a Palermo: anche i cavalli delle carrozze si prendono un giorno di ferie per l’afa record

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (giugno 2024)

Stop il 27 agosto

L'amministrazione vuole tutelare il benessere degli animali sfiancati dalle temperature eccezionali

Il cado ferma anche i cavalli. Palermo, città di tradizioni antiche in cui le carrozze fungono da taxi turistici, stoppa per un giorno le corse. L’afa eccessiva rischia di provocare danni eccessivi agli animali.

La decisione del Comune

Il Comune di Palermo sceglie la linea della responsabilità e della tutela del territorio. Di fronte al bollettino della Protezione Civile Regionale, che prevede per domani, 27 agosto, una pesante ondata di calore sulla Sicilia, l’amministrazione comunale ha firmato un’ordinanza drastica ma necessaria: lo stop totale alla circolazione dei veicoli a trazione animale per l’intera giornata. Una misura che a Palermo tocca da vicino il settore delle tradizionali carrozze turistiche, bloccate per prevenire rischi sanitari e sofferenze per gli equini.

La tutela degli animali

L’ordinanza si muove nel solco delle normative vigenti e del regolamento comunale sul servizio turistico, che impone ai titolari delle licenze obblighi severi sulle condizioni igieniche e di salute dei cavalli.

La decisione del Comune ribadisce la centralità della sicurezza ambientale e del rispetto delle regole. L’obiettivo della giunta è chiaro: costruire un modello di città attento alla prevenzione, capace di intervenire tempestivamente prima che le emergenze climatiche si trasformino in danni effettivi. I controlli sul rispetto del blocco totale saranno garantiti dagli agenti della Polizia Municipale, pronti a sanzionare eventuali violazioni.

Le 36 carrozze turistiche

A Palermo sono attualmente autorizzate 36 carrozze a trazione animale. In base a una recente svolta del Consiglio comunale, queste 36 licenze storiche sono destinate a essere riconvertite definitivamente in mezzi elettrici entro un anno, avviando un piano di transizione per tutelare sia il benessere dei cavalli sia il lavoro dei vetturini. I cavalli dismessi verranno salvaguardati e, in parte, destinati a percorsi di ippoterapia. Le carrozze stazionano nei luoghi di maggiore afflusso turistico, in particolare a Piazza Bellini, Piazza Pretoria e nei pressi della Cattedrale.

La spesa? Da 40 a 120 euro

Il costo ufficiale per un giro turistico in carrozza a Palermo è fissato dal regolamento comunale e varia da un minimo di 40 euro a un massimo di 120 euro a itinerario. La spesa può essere divisa tra i passeggeri (la capienza massima è solitamente di 4 adulti più un bambino)