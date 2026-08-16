Sinner tra torta di compleanno e cuore nello zucchero per lo sport azzurro: Jannik pazzo di Sara Curtis

Foto: Ansa / Fitp.it (Sinner) e Franco Arland (Sara Curtis) (16 agosto 2026)

Auguri al campione oggi 25enne

Buon compleanno Jannik: era dal lontano 2020 che Sinner non viveva il suo 16 agosto in Europa, senza dover fare i conti con le sei ore di fuso orario americano. Oggi la novità: dopo un Ferragosto decisamente insolito, ma all’insegna dei grandi valori dello sport, il campione azzurro spegne 25 candeline e, per la prima volta da quando è diventato un grande del tennis mondiale, non festeggerà il compleanno negli Stati Uniti tra i tornei di preparazione allo US Open.

Il compleanno di Sinner: auguri al nostro campione che oggi spegne 25 candeline

Il numero uno del mondo si trova infatti a Montecarlo con amici e famiglia, dopo aver trascorso giornate intense tra consulti specialistici e sedute di fisioterapia al JMedical di Torino per smaltire l’infiammazione al ginocchio destro. Un percorso di recupero fondamentale in vista del quarto Slam stagionale a New York, dove lo attendono maratone al meglio dei cinque set.

Jannik tra torta e Europei di nuoto

E c’è di più: oltre ai festeggiamenti, agli accertamenti medici, al riposo in cerca della forma migliore, Sinner dimostra anche in queste ore grande attenzione per i successi dello sport azzurro. E che il tennista numero uno del mondo stesse seguendo con grande interesse gli Europei di nuoto era chiaro già da alcuni “indizi social”: Sinner ha infatti iniziato a seguire su Instagram, oltre a Sara Curtis, anche Simona Quadarella e Thomas Ceccon, grandi protagonisti della rassegna continentale.

Sinner pazzo di Sara Curtis

Proprio così: tra un trattamento al ginocchio e l’altro, Jannik ha seguito da vicino le imprese degli Europei di nuoto a Parigi, restando stregato dalle prestazioni della giovanissima stella Sara Curtis. Non per niente, dopo l’oro e i record della campionessa italiana, il talento altoatesino ha voluto inviarle un messaggio privato di congratulazioni. Un gesto che ha fatto battere il cuore alla nuotatrice fresca anche di un bronzo nei 50 stile libero con nuovo primato italiano. «Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere», ha confessato con entusiasmo Sara Curtis.

La gioia e l’orgoglio della nuotatrice azzurra dei record

E alla fine, su tutto, tra una torta “di casa” nel Principato e gli scambi di stima con i colleghi azzurri, il regalo più grande che Sinner si augura per questo quarto di secolo resta uno solo: le risposte positive dal ginocchio nel fine settimana, per riprendere in mano la racchetta sul cemento e volare a New York da protagonista e contribuire, come i suoi colleghi e amici, al blasone dello sport tricolore.