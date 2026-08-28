Sinner è un ragazzo d’oro anche per Forbes: 50 milioni in un anno. Un record che fa felice anche il Fisco

La classifica 2026

Jannik Sinner conquista un record che vale più di un trofeo. Nonostante l’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare gli US Open, l’azzurro riceve in queste ore una notizia che sa di rivincita: secondo la classifica Forbes 2026, è lui il tennista più pagato del pianeta, un primato che arriva proprio mentre è fermo ai box e lontano dai campi da gioco.

Il numero uno azzurro ha incassato 58 milioni di dollari, circa 49,9 milioni di euro, tra montepremi vinti in campo e contratti pubblicitari. Di questi, 23 milioni di dollari — quasi 19,8 milioni di euro — arrivano dai tornei del circuito: la cifra più alta mai registrata nella storia di questa speciale classifica. I restanti 35 milioni di dollari, poco più di 30 milioni di euro, provengono invece da sponsorizzazioni e attività extra-campo.

Si tratta di un traguardo storico: Sinner diventa solo il quarto giocatore in 19 anni a guidare la classifica Forbes, unendosi a un gruppo ristrettissimo composto da Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Alcaraz insegue, ma vince fuori dal campo

Lo spagnolo Carlos Alcaraz si ferma al secondo posto con 53,7 milioni di dollari, circa 46,2 milioni di euro. In campo guadagna meno di Sinner (15,7 milioni di dollari, 13,5 milioni di euro), ma fuori dal campo lo supera nettamente, con 38 milioni di dollari, quasi 32,7 milioni di euro, arrivati da sponsor e collaborazioni commerciali.

Il ritorno a sorpresa di Serena Williams

A movimentare la top ten è il rientro inatteso di Serena Williams, terza in classifica con 40,1 milioni di dollari, circa 34,5 milioni di euro, guadagnati quasi interamente fuori dal campo. La sua presenza ha alzato la soglia minima di accesso alla top ten, fissata a 17,4 milioni di dollari, circa 15 milioni di euro, dalla kazaka Elena Rybakina, decima.

Seguono Aryna Sabalenka (36,1 milioni di dollari, circa 31 milioni di euro), Coco Gauff (35,5 milioni di dollari, circa 30,5 milioni di euro) e Novak Djokovic, sesto, con 30,2 milioni di dollari, poco più di 26 milioni di euro.

Dove paga le tasse Sinner

Il tennista altoatesino ha la residenza fiscale nel Principato di Monaco, dove non esiste tassazione sul reddito personale, come molti altri top player del circuito. Ma i guadagni non sfuggono del tutto al fisco italiano: i premi vinti nei tornei vengono tassati nel Paese in cui si svolge la competizione, non in base alla residenza. Solo nel 2025 Sinner ha versato quasi 1,5 milioni di euro all’erario italiano sui circa 5 milioni di montepremi vinti nei tornei disputati in Italia, dove l’aliquota è del 30%. A questo si aggiungono le imposte sui contratti con sponsor italiani come Lavazza e Intesa Sanpaolo. A conferma che anche il Fisco italiano brinda ai successi di Sinner.