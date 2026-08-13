Ranucci, Fazzolari ai Torquemada della prima ora: “Ora lui e Schlein chiedano scusa, hanno tentato di infangare me e FdI”

Foto: Foto d'archivio e Imagoeconomica / Archivio e foto Imagoeconomica di Ranucci (Giuliano del Gatto) (13 agosto 2026 e gennaio 2026)

Alla resa dei conti

Il giorno dopo la confessione di Valter Lavitola sull'attentato al giornalista tv, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri accetta di parlare all'Adnkronos. E si leva qualche sassolino dalla scarpa...

Il giorno dopo la confessione di Valter Lavitola sull’attentato a Sigfrido Ranucci, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari accetta di parlare all’Adnkronos e di fare il punto sulle polemiche cavalcate e le ombre gettate in mesi di indagini, sospetti pregiudiziali e accuse politiche infondate. E lo fa partendo dal punto più alto delle insinuazioni e delle pretestuose letture della vicenda: «Una lettura avvalorata da diversi giornalisti e dallo stesso Ranucci, che ha sistematicamente insinuato un collegamento tra Fratelli d’Italia e la bomba, chiamando in causa anche me».

Caso Ranucci, Fazzolari presenta il conto dopo gli sviluppi sulle indagini e il plauso agli inquirenti

Un castello di sabbia destinato a crollare al primo rivolo di verità investigativa in merito al quale – oltre che all’impianto accusatorio e all’esito delle indagini dopo l’ammissione di Lavitola – non a caso all’agenzia di stampa che lo ha interpellato Fazzolari osserva: «Credo che gli inquirenti abbiano fatto un ottimo lavoro, sbrogliando una matassa molto intricata. Senza la competenza e la scrupolosità di chi ha indagato, probabilmente non sarebbe stato possibile fare chiarezza e spazzare via le tante insinuazioni».

Un tentativo continuo di infangare FdI. Ora Ranucci e Schlein chiedano scusa…

Insinuazioni che, sottolinea il sottosegretario, non sono arrivate solo dal giornalista: «Ricordo che la segretaria del Pd Elly Schlein, in occasione di un appuntamento internazionale, ha subito accostato il governo Meloni all’attentato. E che il deputato M5S Dario Carotenuto ha accusato l’esecutivo di essere il “mandante morale”». Non solo. Rispondendo a chi accusa Fratelli d’Italia di accanimento verso la trasmissione Rai, Fazzolari contrattacca con fermezza e con la forza di argomenti inoppugnabili. «Ci vuole la faccia tosta di certi giornalisti di parte per parlare di accanimento di FdI contro Ranucci. È esattamente il contrario. È stato lui, in questi mesi, a cercare ripetutamente di accostare FdI alla bomba esplosa sotto casa sua».

E ancora. «Ha provato a gettare ombre su di me orchestrando una ridicola messinscena in Commissione Antimafia, con Scarpinato che gli faceva da spalla», incalza Fazzolari, proseguendo poi: «Il grillino gli ha chiesto se ci fosse un collegamento tra il fatto che io avrei fatto seguire Ranucci dai servizi segreti e la bomba. A quel punto, con un colpo di teatro, il conduttore di Report ha chiesto che la risposta fosse secretata, alimentando suggestioni e sospetti». E se ancora non fosse abbastanza, continua Fazzolari, «un servizio di Report ha poi fatto intendere che ci fosse un collegamento tra l’attentato e il deputato di FdI Gimmi Cangiano».

Sottolineando in calce: «Da quanto ho letto sui giornali – rileva il sottosegretario – quando è stato sentito dalla Procura di Roma Ranucci avrebbe fatto anche il nome della presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo. Dopodiché, non ancora soddisfatto, dopo l’arresto di Lavitola ha provato a tirare in ballo il deputato Francesco Filini, colpevole di avergli chiesto in Commissione Vigilanza Rai se stesse pensando di entrare in politica. Insomma, un tentativo continuo e scientifico di accostare FdI all’attentato».

«Una cosa è certa, il mandante dell’attentato è un caro amico di Ranucci»

Ma non è ancora tutto. Perché se mai a qualcuno venisse il dubbio di un eventuale risentimento personale, alla domanda se fosse «più arrabbiato per le insinuazioni sul suo conto o più soddisfatto degli esiti delle indagini», Fazzolari precisa e rispedisce recriminazioni e pregiudizi al mittente, asserendo: «Né uno, né l’altro. Al di là di ogni altra considerazione, credo che Ranucci dovrebbe scusarsi con FdI e con tutte le persone che ha provato a infangare in questi mesi». Mentre, alla domanda se ritenga che Ranucci fosse al corrente delle intenzioni sull’attentato, la risposta del sottosegretario non lascia spazio a dubbi di metodo: «Se applicassi il metodo Report, la risposta sarebbe scontata. Io però preferisco aspettare gli sviluppi dell’inchiesta. Una cosa è certa, il mandante dell’attentato è un caro amico di Ranucci».

Fazzolari: Ranucci spieghi quelle due ore di telefonata con Lavitola il giorno della perquisizione…

Ed è su questo punto che Fazzolari incalza il giornalista tv: «Quindi Sigfrido Ranucci dovrebbe spiegare a tutti perché, lui pronto ad attaccare chiunque al primo pretesto, ha sempre difeso il mandante del suo attentato. E sicuramente dovrà chiarire perché, proprio il giorno della perquisizione, sia rimasto per due ore al telefono con Lavitola per concordare una spiegazione da dare sul sopralluogo fatto davanti a casa sua dal faccendiere e dal suo scagnozzo ritenuto vicino alla camorra».

Fazzolari su Ranucci: l’inquisitore degli altri con cui “Report” ha perso la credibilità dell’epoca Gabanelli

Infine, sull’ipotesi di un passo indietro alla guida del programma di Raitre, il sottosegretario conclude: «Personalmente penso che Report, con la conduzione di Ranucci, abbia perso di credibilità rispetto all’epoca Gabanelli. Ma non è questo il punto. Il punto è la figuraccia alla quale abbiamo assistito: è venuto fuori che l’inquisitore delle fragilità altrui aveva tutte le debolezze, le contraddizioni, le opacità che cercava morbosamente negli altri. E su queste contraddizioni il pubblico non è mai stato indulgente». Non serve davvero aggiungere altro…