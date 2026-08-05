Oggetto volante non identificato terrorizza mezza Italia (video). C’è una spiegazione, ma non convince tutti

Da ieri sui social, in alcune località del sud, dal Cilento al Salento, fioccano le immagini e i commenti di un oggetto volante non identificato, un Ufo, tecnicamente,
ma i marziani non c’entrano, ovviamente. Sotto le foto e i video, ci si lancia in ipotesi, dai droni russi e ucraini ai palloni termostatici, fino ai missili terra aria, che in effetti richiamano molto la forma a sigaretta dell’oggetto volante che ha solcato i cieli italiani, da nord a sud, tra il 3 e il 4 agosto. Nel golfo di Policastro, in tanti si sono spaventati,
anche perché due anni fa c’era stato un avvisatemento, nel piccolo comune di Celle di Bulgheria, immortalato da una fotografa locale e analizzato dal Centro Ufologico Mediterraneo
, che aveva definito le immagini autentiche e non ritoccate.
Radio Alfa, un’emittente molto seguita nel Salernitano, ha posto i primi dubbi. E da quel post sono arrivate le prime risposte, più o meno rassicuranti.
L’oggetto volante non identificato filmato anche al nord: il video
“Dopo la pubblicazione del primo video, ho ricevuto tantissime segnalazioni, fotografie e nuovi filmati dell’oggetto luminoso avvistato nel cielo. In queste immagini si vede da un’altra prospettiva e, soprattutto durante lo zoom finale, appare ancora più evidente. Sono state formulate moltissime ipotesi: aereo, drone, satellite, Starlink, una scia illuminata dal Sole o un particolare effetto della fotocamera. Tuttavia, almeno per il momento, non abbiamo ancora ricevuto una spiegazione concreta e verificabile. Secondo voi di che cosa si trattava? Chiunque lo abbia osservato o ripreso da un’altra zona può inviarmi il materiale, possibilmente indicando luogo, direzione, data e orario”, scrive un esperto sulla sua pagina Fb. Michele Valecce.
La spiegazione arriva, forse, arriva dagli stessi commenti ai post. Si tratterebbe di satelliti Starlink, quelli di Elon Musk.
“E’ un nuovo passaggio particolarmente luminoso del celebre ‘trenino di satelliti Starlink (il gruppo 17-53) visibile praticamente in tutta Italia. I satelliti in questione sono stati lanciati proprio ieri, 4 agosto, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX decollato dalla nebbiosa base di Vandenberg, in California, alle 17:05. Il vettore ha portato in orbita bassa terrestre un nuovo lotto di 24 satelliti della costellazione Starlink. Per chi non li conoscesse, gli Starlink sono satelliti ideati da SpaceX per creare una rete di internet a banda larga satellitare ad alta velocità globale, capace di portare la connessione anche nelle aree più isolate del pianeta…”, ci informa una donna, che pare molto esperta. Ma non tutti le credono. Dubbi, ipotesi, timori. Poi la battuta fulminante: “Tranquilli gli alieni casomai cercano forme di vita intelligenti…”.