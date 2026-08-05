Oggetto volante non identificato terrorizza mezza Italia (video). C’è una spiegazione, ma non convince tutti

Foto: Pagina Fb MicheleValecce (5 agosto 2026)

Il fenomeno estivo

fioccano le immagini e i commenti di un oggetto volante non identificato, un Ufo, tecnicamente, ma i marziani non c’entrano, ovviamente. Sotto le foto e i video, ci si lancia in ipotesi, dai droni russi e ucraini ai palloni termostatici, fino ai missili terra aria, che in effetti richiamano molto la forma a sigaretta dell’oggetto volante che ha solcato i cieli italiani, da nord a sud, tra il 3 e il 4 agosto. Nel golfo di Policastro, in tanti si sono spaventati, anche perché due anni fa c’era stato un avvisatemento, nel piccolo comune di Celle di Bulgheria, immortalato da una fotografa locale e analizzato dal Centro Ufologico Mediterraneo Da ieri sui social, in alcune località del sud, dal Cilento al Salento,ma i marziani non c’entrano, ovviamente. Sotto le foto e i video, ci si lancia in ipotesi, dai droni russi e ucraini ai palloni termostatici, fino ai missili terra aria, che in effetti richiamano molto la forma a sigaretta dell’oggetto volante che ha solcato i cieli italiani, da nord a sud, tra il 3 e il 4 agosto.anche perché due anni fa c’era stato un avvisatemento, nel piccolo comune di Celle di Bulgheria, immortalato da una fotografa locale e analizzato dal, che aveva definito le immagini autentiche e non ritoccate.

Radio Alfa, un’emittente molto seguita nel Salernitano, ha posto i primi dubbi. E da quel post sono arrivate le prime risposte, più o meno rassicuranti.

L’oggetto volante non identificato filmato anche al nord: il video

“Dopo la pubblicazione del primo video, ho ricevuto tantissime segnalazioni, fotografie e nuovi filmati dell’oggetto luminoso avvistato nel cielo. In queste immagini si vede da un’altra prospettiva e, soprattutto durante lo zoom finale, appare ancora più evidente. Sono state formulate moltissime ipotesi: aereo, drone, satellite, Starlink, una scia illuminata dal Sole o un particolare effetto della fotocamera. Tuttavia, almeno per il momento, non abbiamo ancora ricevuto una spiegazione concreta e verificabile. Secondo voi di che cosa si trattava? Chiunque lo abbia osservato o ripreso da un’altra zona può inviarmi il materiale, possibilmente indicando luogo, direzione, data e orario”, scrive un esperto sulla sua pagina Fb. Michele Valecce.