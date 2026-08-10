Migranti, la classifica delle nazioni con più Ong: la Germania prima. Guardiola e Thuram tra i finanziatori

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Luglio 2026)

Anche Richard Gere..

Seguono Francia e Spagna. Con tanti soldi ricevuti da vip e star del calcio e dello spettacolo

E’ la Germania la nazione che ha più Ong dedite al soccorso in mare dei migranti. Un primato quasi inarrivabile che vede, nella classifica dei Paesi più attivi, anche la Francia e la Spagna. Con nomi eclatanti tra i finanziatori che spaziano dal calcio al cinema.

La classifica

Le Ong tedesche gestiscono la maggioranza degli assetti navali e aerei di soccorso. Tra le più rilevanti ci sono Sea-Watch, Sea-Eye, SOS Humanity e Resqship.

Segue la Francia. La più celebre è SOS Méditerranée, un’organizzazione europea con forte radice francese che opera la famosa nave Ocean Viking . Anche la sezione francese di Medici Senza Frontiere (MSF) gestisce direttamente imbarcazioni di soccorso (come la Geo Barents). Per la Spagna spicca la Proactiva Open Arms (fondata a Badalona), celebre per le sue missioni di salvataggio sia nel Mar Egeo che nel Mediterraneo centrale.

La Chiesa evangelica e il caso Germania

La Chiesa evangelica tedesca è una delle principali sostenitrici storiche della flotta civile. Nel 2019 ha promosso la nascita di United4Rescue, una coalizione formata da centinaia di partner (realtà civili, parrocchie, sindacati) che ha acquistato e finanziato diverse navi di soccorso, tra cui la Sea-Watch 4 e la Humanity 1 . Il governo Merz ha revocato i finanziamenti da due milioni di euro annui precedentemente previsti.

Tra i finanziatori la famiglia Scholler, legata allo storico patrimonio industriale tedesco, che finanzia anche progetti umanitari a terra e supporta l’assistenza psicologica per i minori stranieri non accompagnati.

Thuram e il caso francese

L’ex calciatore campione del mondo Lilian Thuram (papà dei calciatori di Inter e Juventus) è un attivista di primo piano; tramite la sua Fondazione omonima, oltre alle Ong del salvataggio, finanzia progetti di educazione e supporto ai giovani migranti.

Agnès Troublé, la celebre stilista francese, è una delle più grandi sostenitrici storiche di SOS Méditerranée. Ha finanziato direttamente le missioni e ha offerto la sua barca a vela (la Tara ) per supportare iniziative di sensibilizzazione.

Pep Guardiola e i soldi dati alle Ong iberiche

I finanziatori delle Ong spagnole impegnate nell’aiuto ai migranti, a partire dalla celebre Proactiva Open Arms sono nomi celebri.

Pep Guardiola, che stava per diventare il nostro Ct, è uno dei più importanti finanziatori privati. Ha donato personalmente decine di migliaia di euro per pagare le riparazioni, il carburante e la manutenzione della nave di Open Arms.

Poi, Javier Bardem, Penélope Cruz e Alejandro Sanz. Infine, Richard Gere, che, oltre al supporto mediatico, contribuisce con donazioni dirette alla flotta civile spagnola per il soccorso ai migranti.