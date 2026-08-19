Maxi-blitz alla stazione di Bologna: oltre 1.500 controlli e un arresto. Bignami (FdI): «Orgogliosi della Polfer»

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (agosto 2026)

Sequestrata droga

Il blitz nel periodo di Ferragosto. Risultati rilevanti e che testimoniano l'impegno attivo nella salvaguardia dell'ordine pubblico delle forze di Polizia

È stato un fine settimana di attività e controlli per la Polizia ferroviaria di Bologna, che nel periodo di ferragosto ha intensificato i pattugliamenti dello scalo felsineo e delle zone limitrofe tramite l’operazione di “Controllo straordinario ad alta visibilità” per garantire la sicurezza di viaggiatori e cittadini. Oltre 1.500 le identificazioni eseguite dal personale Polfer tra giovedì 13 e domenica 16 agosto, che hanno portato a un arresto e sette denunce, oltre al sequestro di 4,5 grammi di sostanza stupefacente.

Risultati rilevanti

Risultati rilevanti, che testimoniano l’impegno attivo nella salvaguardia dell’ordine pubblico delle forze di Polizia, in prima linea grazie anche a servizi mirati con personale in abiti civili, finalizzati a contrastare eventuali furti. Tra i vari soggetti fermati, è stato arrestato con l’accusa di percosse e resistenza a Pubblico ufficiale, l’uomo che sabato 15 agosto in stazione centrale ha aggredito una donna in procinto di salire su un treno diretto a Rimini. Il soggetto, un 29enne straniero con precedenti di Polizia, si trovava in stato di agitazione in prossimità del binario 3 quando, per futili motivi, ha sferrato un calcio a una donna, caduta sul marciapiede a seguito dell’urto.

I complimenti di Bignami

«Esprimo le mie congratulazioni e il mio ringraziamento agli uomini e alle donne della Polfer per l’importante operazione di controllo straordinario condotta alla Stazione centrale di Bologna», dichiara in una nota Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «Oltre 1.500 identificazioni, un arresto, sette denunce – aggiunge – e il sequestro di sostanze stupefacenti, testimoniano l’efficacia di una presenza capillare e visibile sul territorio. Particolarmente significativo l’intervento che ha consentito di fermare tempestivamente l’uomo responsabile dell’aggressione gratuita a una donna».

«La sicurezza nelle stazioni e nei luoghi di transito – sottolinea quindi Bignami in calce – è una priorità. E questi risultati dimostrano quanto siano importanti controlli costanti e un presidio concreto del territorio. Alla Polfer va il nostro plauso per il lavoro svolto quotidianamente a tutela dei cittadini», conclude il capogruppo alla Camera di FdI.