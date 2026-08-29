Maledizione Vuelta per Pogačar: cade e si ritira. Sfuma il sogno della tripletta per il campione sloveno

Foto: ansa foto / Photo Perbert (26 agosto 2026)

Frattura al braccio

Era saldamente in testa alla classifica. ha vinto cinque volte il Tour come Merckx e Indurain. 130 trionfi nella sua straordinaria carriera

Svolta clamorosa alla Vuelta di Spagna, la maglia rossa Tadej Pogacar è caduto a circa 30km dall’arrivo dell’8/a tappa, la la Puçol-Xeraco di 171km, ed è stato costretto al ritiro a causa di un brutto infortunio alla spalla sinistra. Il portacolori dell’Uae Team Emirates, recente vincitore del Tour de France e padrone assoluto anche di questa Vuelta, è caduto mentre era in gruppo e ha sbattuto violentemente a terra il braccio e la spalla sinistra. Impressionanti le immagini tv di un Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra e ha anche con del sangue sul viso. Il campione del Mondo in carica ha provato a risalire in bicicletta, ma il tentativo è stato vano perché troppo forte il dolore. A quel punto lo sloveno è salito sull’ambulanza ed è stato portato via per i primi accertamenti del caso. Sospetta frattura al braccio per il fuoriclasse.

Svanisce la tripletta

È un colpo durissimo per lui, che puntava a conquistare la storica “Tripla Corona” (vincere Giro, Tour e Vuelta) dopo aver già trionfato sulle strade in Italia e in Francia. Una carriera straordinaria quella di Pogacar.

Un fenomeno assoluto

Tadej Pogačar è un fenomeno assoluto e, a soli 27 anni, ha già conquistato la bellezza di 130 vittorie totali in carriera da professionista. Nel mondo del ciclismo il suo palmarès è considerato uno dei più impressionanti e dominanti della storia. Ha vinto le edizioni del Tour de France nel 2020, 2021, 2024, 2025 e l’ultimo del 2026. Con 5 successi è entrato nel mito, raggiungendo il record assoluto condiviso con leggende come Eddy Merckx e Miguel Indurain. Ha dominato l’edizione del 2024 del Giro d’Italia al suo debutto assoluto.

Pogacar ha inoltre vinto due Mondiali in linea: ha conquistato la maglia iridata consecutivamente nel 2024 e nel 2025. E ha trionfato praticamente in tutte le grandi classiche, con ben cinque giri della Lombardia e quattro Liegi-Bastogne-Liegi. La corsa a tappe spagnola era l’unica a mancare nel suo palmares e senza questo incidente l’avrebbe vinta a mani basse.