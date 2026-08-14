Licata, cani randagi sfiniti dal caldo trovano rifugio al supermercato: la reazione di clienti e personale (Video)

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Immagini virali

Acqua, crocchette e porte aperte per gli amici a quattro zampe nelle terre siciliane: sui social piovono applausi per il gesto di umanità del punto vendita

Non hanno abbaiato né cercato cibo. Hanno semplicemente individuato il posto più fresco della zona e si sono sdraiati. A Licata, in provincia di Agrigento, una decina di cani liberi, descritti sui social come randagi, hanno trovato riparo dal caldo nell’ingresso climatizzato di un supermercato Lidl. Gli animali hanno oltrepassato autonomamente le porte scorrevoli e si sono sistemati sul tappeto dell’androne, proprio nel punto raggiunto dall’aria condizionata. Una scena semplice, ripresa con un telefono e diventata rapidamente virale sui social: i cani dormono tranquilli, uno accanto all’altro, mentre intorno prosegue il normale via vai dei clienti.

Il supermercato non li caccia

Il personale del punto vendita ha scelto di non allontanarli, permettendo loro di recuperare le forze al riparo dal sole. Alla disponibilità dei dipendenti si è aggiunta quella dei clienti e di alcuni turisti, che hanno portato ciotole d’acqua e crocchette.

Un piccolo gesto, ma tutt’altro che scontato durante un’ondata di caldo particolarmente dura per gli animali che vivono in strada. I cani, infatti, regolano la temperatura corporea soprattutto attraverso la respirazione e la dispersione del calore dai polpastrelli. L’esposizione prolungata alle alte temperature, senza ombra né acqua, può provocare rapidamente disidratazione e colpi di calore.

@leparolechenondic0 I cani randagi trovano riparo dal caldo torrido in un supermercato a Licata, in provincia di Agrigento. Sono entrati da soli nell’androne di Lidl e sono stati lasciati a riposare al fresco, mentre alcuni turisti hanno portato loro crocchette e acqua. Le immagini mostrano i cani sdraiati tranquilli all’ingresso del supermercato, finalmente al riparo dalle temperature roventi di questi giorni. L’accoglienza del supermercato ha raccolto plausi sui social, dove in tanti hanno apprezzato la scelta di non mandare via gli animali e di permettere loro di trovare un po’ di refrigerio. Ma le stesse immagini hanno aperto anche un dibattito sulla necessità di un aiuto che non si limiti all’emergenza: recupero degli animali in difficoltà, cure, sterilizzazioni e una gestione concreta del randagismo. Video di Nicole Milingi ♬ suono originale – uominisoli – uominisoli

L’ingresso del supermercato si è trasformato così in un rifugio improvvisato. Nessuna struttura attrezzata e nessuna iniziativa organizzata: soltanto una porta lasciata aperta e la scelta di non considerare quegli animali un disturbo.

Sui social vince la solidarietà

Le immagini provenienti da Licata hanno suscitato centinaia di reazioni. La maggior parte degli utenti ha apprezzato la sensibilità dimostrata dallo staff e dai cittadini, contrapponendola ai tanti episodi di abbandono e maltrattamento che si verificano soprattutto durante i mesi estivi. Nei commenti prevalgono gratitudine e ammirazione per chi ha scelto di non cacciarli. «Bravissimi, vi darei un premio per la vostra gentilezza e il vostro buon cuore», scrive un’utente. Un’altra invita semplicemente: «Siete grandi, aiutateli».

Molti messaggi si rivolgono direttamente al supermercato e al responsabile del punto vendita: «Brava Lidl», «Complimenti al direttore». C’è anche chi trasforma l’apprezzamento in una promessa da consumatore: «Da oggi vado a fare la spesa al Lidl». Poche parole che fotografano il sentimento generale suscitato dalla scena: «Questa si chiama umanità».

A colpire è soprattutto la naturalezza con cui tutto è avvenuto. I cani non hanno creato disordine né intralciato il passaggio. Le persone, dal canto loro, hanno continuato le proprie attività senza considerarli una presenza sgradita.

Una porta aperta vale più di tante parole

Durante le giornate più torride anche pochi minuti trascorsi all’ombra, una ciotola d’acqua e un pavimento fresco possono fare la differenza per un animale esposto al sole. A Licata non sono servite iniziative organizzate o grandi proclami: è bastato non chiudere quella porta.