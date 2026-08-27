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La nuova eclissi lunare del 28 agosto: dove vederla e come comportarsi rispetto a quella solare
Foto: Adnkronos / Adnkronos (27/8/2026)

Non servono gli occhiali

La nuova eclissi lunare del 28 agosto: dove vederla e come comportarsi rispetto a quella solare

Rispetto all'eclissi solare, questa è un po' più semplice da osservare. Non serviranno lenti specifiche, ma sarà necessario scegliere una postazione ben specifica, visto che il satellite sarà molto basso verso l'alba

Cronaca - di Mattia Bene - 27 Agosto 2026 alle 13:21

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La nuova eclissi lunare si verificherà il 28 agosto 2026, all’alba, quando la Luna entrerà nell’ombra della Terra e il suo disco sarà oscurato per oltre il 90%. Il momento dell’apice è previsto alle 6:12-6:13, ma dall’Italia sarà meglio iniziare a guardarla da prima, perché il satellite sarà molto basso sull’orizzonte e il cielo comincerà a schiarirsi.

A che ora inizierà l’eclissi lunare

La fase parziale dell’eclissi inizierà in tutta Italia intorno alle 4:34 del 28 agosto. Il massimo della visibilità è atteso alle 6:12-6:13, ma sarà proprio questo il momento più difficile da osservare: a quell’ora la Luna sarà molto bassa sull’orizzonte e il cielo sarà già rischiarato dalle prime luci dell’alba. «La massima copertura dell’eclissi sarà alle 06:13, ma in gran parte d’Italia il cielo a quell’ora è già troppo chiaro: conviene osservarla un po’ prima», ha spiegato all’Adnkronos Alessio Zanol, divulgatore scientifico e autore di una mappa interattiva dedicata all’osservazione dell’eclissi. Nelle condizioni ideali, la conclusione è prevista intorno alle 6:30, con variazioni di alcuni minuti in base alla località. Dall’Italia, però, non sarà possibile osservare tutte le fasi, dal momento che la Luna tramonterà mentre l’eclissi è ancora in corso.

La mappa per capire quando guardare l’eclissi

Per comprendere quale sarà il momento migliore per vedere l’eclissi lunare del 28 agosto c’ è una mappa interattiva realizzata da Zanol. Inoltre, lo strumento consente di identificare la finestra di osservazione in base alla propria località, considerando anche dell’alba e dell’altezza della Luna sull’orizzonte. Tra l’altro, gli orari cambiano notevolmente da una zona all’altra d’Italia. A Lecce il cielo inizierà a rischiararsi già intorno alle 5:40, mentre a Roma il fenomeno sarà osservabile fino a poco prima delle 6. A Milano, invece, il cielo inizierà a schiarire intorno alle 6:10 e a Torino verso le 6:15. L’esperto ha consigliato quindi di non aspettare il momento del massimo per uscire: sarebbe utile prepararsi e iniziare a osservare la Luna prima delle 6.

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di Mattia Bene - 27 Agosto 2026