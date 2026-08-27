La nuova eclissi lunare del 28 agosto: dove vederla e come comportarsi rispetto a quella solare

Foto: Adnkronos / Adnkronos (27/8/2026)

Non servono gli occhiali

Rispetto all'eclissi solare, questa è un po' più semplice da osservare. Non serviranno lenti specifiche, ma sarà necessario scegliere una postazione ben specifica, visto che il satellite sarà molto basso verso l'alba

La nuova eclissi lunare si verificherà il 28 agosto 2026, all’alba, quando la Luna entrerà nell’ombra della Terra e il suo disco sarà oscurato per oltre il 90%. Il momento dell’apice è previsto alle 6:12-6:13, ma dall’Italia sarà meglio iniziare a guardarla da prima, perché il satellite sarà molto basso sull’orizzonte e il cielo comincerà a schiarirsi.

A che ora inizierà l’eclissi lunare

La fase parziale dell’eclissi inizierà in tutta Italia intorno alle 4:34 del 28 agosto. Il massimo della visibilità è atteso alle 6:12-6:13, ma sarà proprio questo il momento più difficile da osservare: a quell’ora la Luna sarà molto bassa sull’orizzonte e il cielo sarà già rischiarato dalle prime luci dell’alba. «La massima copertura dell’eclissi sarà alle 06:13, ma in gran parte d’Italia il cielo a quell’ora è già troppo chiaro: conviene osservarla un po’ prima», ha spiegato all’Adnkronos Alessio Zanol, divulgatore scientifico e autore di una mappa interattiva dedicata all’osservazione dell’eclissi. Nelle condizioni ideali, la conclusione è prevista intorno alle 6:30, con variazioni di alcuni minuti in base alla località. Dall’Italia, però, non sarà possibile osservare tutte le fasi, dal momento che la Luna tramonterà mentre l’eclissi è ancora in corso.

La mappa per capire quando guardare l’eclissi

Per comprendere quale sarà il momento migliore per vedere l’eclissi lunare del 28 agosto c’ è una mappa interattiva realizzata da Zanol. Inoltre, lo strumento consente di identificare la finestra di osservazione in base alla propria località, considerando anche dell’alba e dell’altezza della Luna sull’orizzonte. Tra l’altro, gli orari cambiano notevolmente da una zona all’altra d’Italia. A Lecce il cielo inizierà a rischiararsi già intorno alle 5:40, mentre a Roma il fenomeno sarà osservabile fino a poco prima delle 6. A Milano, invece, il cielo inizierà a schiarire intorno alle 6:10 e a Torino verso le 6:15. L’esperto ha consigliato quindi di non aspettare il momento del massimo per uscire: sarebbe utile prepararsi e iniziare a osservare la Luna prima delle 6.