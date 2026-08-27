Emilia Romagna, Puglia e Toscana: la mappa del disastro sanitario nelle regioni ‘rosse’. Il ‘modello virtuoso’ che non esiste più

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (Giugno 2026)

I numeri impietosi

I pronto soccorso al collasso, le liste d’attesa infinite e la fuga del personale medico disegnano la mappa della crisi sanitaria

I pronto soccorso al collasso, le liste d’attesa infinite e la fuga del personale medico disegnano la mappa della crisi sanitaria che sta travolgendo Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna. Tutte governate dal centrosinistra.

Il modello universalistico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sta cedendo sotto il peso di tagli strutturali, carenze di organico e inflazione dei costi, colpendo indistintamente sia le regioni storicamente considerate “eccellenze” sia quelle del Mezzogiorno. Una crisi che certifica il fallimento dei modelli di sinistra.

La mappa della crisi nelle tre regioni: addio modello emiliano

Il vecchio modello di eccellenza emiliano cede sotto i colpi del declino. La regione simbolo della sanità pubblica efficiente affronta un deficit miliardario. Per far quadrare i conti, le singole AUSL stanno riducendo i letti di degenza, bloccando il turn-over del personale e ridimensionando le guardie mediche territoriali. I tempi di attesa nei principali ospedali (Bologna, Modena, Reggio Emilia) per i codici minori superano regolarmente le 8-10 ore, provocando proteste sindacali e dei cittadini. La Regione ha chiuso il bilancio consuntivo con un disavanzo sanitario ridotto a 70 milioni di euro, rispetto ai 194 dell’anno precedente, ma tagliando fortemente i servizi.

La Toscana in ginocchio

Se Bologna piange, Firenze non ride. Per alleggerire i pronto soccorso, la Toscana ha introdotto i Centri di Assistenza Urgente, ma la transizione sta creando confusione negli utenti e sovraccarichi sui medici di continuità assistenziale. Mancano all’appello centinaia di infermieri e medici specialisti (soprattutto in anestesia, pediatria e medicina d’urgenza), costringendo il personale in servizio a turni massacranti. Il buco di bilancio della sanità toscana ha imposto una spending review interna che rallenta l’aggiornamento dei macchinari e l’acquisto di nuove tecnologie. Il “rosso” complessivo delle aziende sanitarie regionali è salito a 340 milioni di euro (+72% rispetto all’anno precedente).

La Puglia di Decaro affonda

La Puglia di Antonio Decaro ha 349 milioni di euro di deficit ereditati da Michele Emiliano. Per una mammografia o una risonanza magnetica nelle ASL pugliesi (Bari, Taranto, Lecce) si superano spesso i dodici mesi di attesa, spingendo chi può verso il privato e penalizzando le fasce deboli. I giovani medici abbandonano gli ospedali pugliesi per trasferirsi in regioni settentrionali o all’estero, attirati da contratti migliori e strutture meno stressate. I piccoli ospedali riconvertiti non riescono a fare da filtro, scaricando l’intera domanda di salute sui grandi nodi (come il Policlinico di Bari), costantemente in emergenza barelle. I bandi per i pronto soccorso vanno deserti. I medici preferiscono le strutture private o le cooperative di “gettonisti” per evitare turni massacranti e aggressioni.

I dati sulle liste di attesa

La Puglia ha tempi media di liste di attesa del 56,2%: è la penultima regione italiana. Toscana ed Emilia vanno meglio, con una media del 77% ma sono quattordicesime in classifica.

Tre regioni privatizzate

Giani, De Pascale e Decaro amministrano tre regioni diverse che, però, hanno un unico comune denominatore: la sanità, nonostante l’aumento considerevole delle risorse voluto dal governo Meloni, è di fatto privatizzata. L’idea di una pubblica amministrazione in grado di coprire i bisogni tramonta. Come i modelli di un tempo.