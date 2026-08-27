Giallo nel porto di Bari: tre missili anticarro nel furgone francese e l’ombra del traffico internazionale di armi

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (giugno 2024)

Il mistero pugliese...

Arrestato il camionista: sulle armi era stata applicata una banda adesiva Nato non veritiera. Le indagini della Procura

Un furgone con targa francese sbarca a Bari da una motonave proveniente dalla Grecia. Un normale controllo della Guardia di Finanza. Poi, l’incredibile scoperta: all’interno del mezzo sono stipati cinque contenitori militari. Tre di questi nascondono i micidiali missili Akeron , tra le armi anticarro più potenti e sofisticate al mondo, classificate a tutti gli effetti come materiale da guerra. Il giallo del porto di Bari, di cui parla Repubblica, porta alla ribalta un possibile giro di traffico internazionale di armi.

La vicenda e l’arresto

Scatta l’arresto per il camionista, Regis Claude Albert Normand, un quarantaseienne d’oltralpe la cui ditta – intestata alla moglie – non possiede alcuna licenza per muovere materiale bellico. È il fotogramma di un vero e proprio giallo che si è consumato nel porto del capoluogo pugliese e che solleva pesanti interrogativi non solo di natura giudiziaria, ma soprattutto sui canali di transito delle armi nel cuore dell’Europa.

Il trucco del nastro adesivo: armi vere spacciate per inerti

I dettagli che emergono dall’inchiesta della Procura di Bari delineano uno scenario inquietante. Sulle armi era stata applicata, con del banale nastro adesivo, una banda blu: il codice Nato che identifica i simulacri inerti, quelli utilizzati per l’addestramento. Peccato che una perizia specializzata disposta dall’Esercito Italiano abbia scrostato quel nastro, portando alla luce la colorazione giallo-nera. Un verdetto inequivocabile: quelle sotto il nastro erano armi vere, pronte all’uso.

Un espediente grossolano ma efficace per ingannare le dogane, che la gip ha definito senza mezzi termini come una contraffazione finalizzata a “occultare la vera natura del munizionamento”. A rendere il quadro ancor più torbido c’è una documentazione definita “di dubbia attendibilità”: timbri discordanti, date piene di refusi e, soprattutto, la totale assenza delle autorizzazioni tassativamente richieste dalla legge italiana per il transito di materiale bellico sul nostro territorio.