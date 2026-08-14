La Francia brucia, Macron sfreccia in moto d’acqua: le vacanze del presidente fanno infuriare i francesi

Che pasticcio, Emmanuel

Mentre la Francia fa i conti con caldo estremo e incendi, Emmanuel Macron finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. A scatenare le polemiche sono alcune fotografie pubblicate da Paris Match che mostrano il presidente francese alle prese con moto d’acqua e altri sport acquatici durante il soggiorno nella residenza presidenziale di Fort de Brégançon, sulla Costa Azzurra.

Immagini decisamente poco fortunate sul piano della comunicazione: mentre una parte del Paese combatte contro le conseguenze di un’estate segnata dalle temperature elevate e dagli incendi, il capo dello Stato viene immortalato tra mare, sport e vacanze. E agli avversari politici è bastato pochissimo per trasformare quelle fotografie in un caso nazionale.

I francesi stanno vivendo un’estate “apocalittica” e “il nostro presidente si concede un pubbliredazionale sulle sue vacanze”, ha attaccato Marine Tondelier, leader dei Verdi e candidata alle prossime elezioni presidenziali.

Macron in moto d’acqua, la Francia nell’emergenza incendi

Dall’Eliseo è arrivato il tentativo di spegnere almeno l’incendio mediatico. L’entourage presidenziale ha precisato che il fotografo non aveva “alcun accesso autorizzato” e ha ricordato che “foto rubate del presidente vengono pubblicate ogni anno da nove anni”, cioè da quando Macron è arrivato all’Eliseo. Una spiegazione che, però, non ha fermato le critiche. Anzi.

“Quando la Francia è soffocata dal caldo, quando alcuni francesi non hanno potuto andare in vacanza, il presidente si diverte su una moto d’acqua a Bregancon. È questo il messaggio? Che mossa geniale!”, ha commentato sarcasticamente Olivier Faure, primo segretario del Partito socialista.

Il servizio fotografico non si limita alla moto d’acqua. Macron viene mostrato anche mentre pratica surf foiling. Paris Match racconta inoltre un presidente molto attivo anche durante le ferie: “il presidente passa tutta la giornata al telefono”, si legge nell’articolo, che riferisce anche di incontri di pugilato e corse tra un impegno e l’altro.

Ondata di polemiche sul presidente francese

Insomma, vacanze presidenziali sì, ma con telefono e attività fisica sempre a portata di mano. Una rappresentazione che evidentemente non ha convinto tutti, soprattutto considerando le emergenze affrontate dalla Francia.

“Questa e’ la politica come non mi piace”, ha dichiarato il senatore comunista Pierre Ouzoulias a Europe 1, spiegando che avrebbe preferito vedere Macron “fosse su un camion dei pompieri ad aiutare i vigili del fuoco a spegnere l’incendio. Quello sarebbe stato il suo posto”.

Ouzoulias ha rincarato la dose: “Dopo l’estate che abbiamo passato, vedere il presidente in vacanza non credo che rifletta il livello di preoccupazione dell’opinione pubblica, che e’ diffuso”.

Le bordate sono arrivate soprattutto dalla sinistra, ma nemmeno il Rassemblement National ha rinunciato a commentare la scena. La deputata Edwige Diaz ha giudicato le fotografie del presidente “goffe”, pur riconoscendo che “ognuno ha il diritto di andare in vacanza” e che esistono “questioni più importanti”.

Ed è proprio questo il punto che rischia di trasformare qualche fotografia estiva in un problema politico: nessuno contesta formalmente a Macron il diritto alle vacanze. Ma tra incendi, caldo e difficoltà economiche di molti francesi, vedere il presidente sfrecciare sull’acqua offre agli oppositori un’immagine fin troppo semplice da utilizzare.