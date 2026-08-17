Gli auguri della politica a Mogol, La Russa: “I suoi 90 anni hanno attraversato generazioni”. Giuli: “Festeggiamo un poeta”

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (17 agosto 2026)

Il compleanno del paroliere

Da Fontana, a Giuli a Gasparri le istituzioni celebrano il genetliaco del più grande paroliere della nostra storia

Il compleanno di Mogol, che festeggia i 90 anni, fa registrare gli auguri delle istituzioni e della politica che celebrano il più grande paroliere della nostra storia illustrandone il valore artistico.

La Russa: “Una lunga storia capace di attraversare diverse generazioni”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, gli dedica parole elitarie: “In occasione del suo 90mo compleanno, il Senato della Repubblica rende omaggio a Mogol, una delle figure più autorevoli e riconoscibili della canzone italiana”. “Autore, paroliere, produttore: i suoi 90 anni – sottolinea la seconda carica dello Stato- – raccontano una lunga storia capace di attraversare generazioni e lasciare un segno indelebile nella nostra cultura musicale”. “Con i suoi testi e le sue parole, Mogol ha saputo raccontare sentimenti, paesaggi, emozioni e aspirazioni condivise da milioni di italiani, trasformando la canzone in uno strumento di espressione capace di parlare al cuore e alla memoria collettiva”, conclude La Russa.

Fontana: “Le sue emozioni più belle”

“I miei più sinceri auguri a Giulio Rapetti Mogol per i suoi novant’anni. Grazie per aver dato voce ed espressione alle emozioni più belle. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi nell’Aula di Montecitorio in occasione del Concerto di Natale della Camera del 2022: un momento che ricordo con particolare affetto. Buon compleanno Maestro”. Lo scrive in una nota il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Giuli: “Un poeta che ha plasmato le emozioni”

Il ministro della cultura, Alessandro Giuli, afferma: “Ci sono poeti che sanno plasmare le emozioni, dare loro ritmo, suono e consistenza. Verseggiatori che raccontano stati d’animo senza tempo e li offrono all’interpretazione dei grandi maestri del bel canto italiano. Così è Giulio Rapetti, il nostro raro, unico Mogol, al quale siamo grati per la sua superba lezione sui differenti modi di vivere e respirare da uomini e donne liberi. I miei più affettuosi auguri al Maestro Mogol, dunque, nel giorno del suo novantesimo compleanno”.

Gasparri: “Auguri a quel gran genio del mio amico”

“Oggi Giulio Mogol compie 90 anni, dedicati al bello, all’arte, alla cultura popolare. Gli voglio fare gli auguri usando alcune delle sue tante parole, che con la musica accompagnano la nostra vita. Dedicato al quel gran genio del mio amico. Io cammino per le strade e ho in mente te. E vedo anche quando c’è poca luce con il mio amico in più. La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Sogno di abbracciare un amico vero. Nel mio cuor nell’anima, mi ritorni in mente, il mio canto libero sei tu, tu chiamale se vuoi emozioni, giovani emozioni. L’ombra di un pino e quel che ci vuole e ancora distese azzurre e le verdi terre. E poi, caro Giulio, ancora in alto con un grande salto, scrive il presidente della commissione esteri del Senato, Maurizio Gasparri.