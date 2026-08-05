«Gli antenati di Musumeci mangiavano banane»: Borrelli (Avs) offende, il ministro lo umilia con signorilità: “Vada in libreria”

Offesi Sicilia e siciliani

Ignoranza becera, offesa gratuita come arma politica. Che tristezza. Tutto questo è riuscito a dimostrare in un sol colpo il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli insultando il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Parlando delle persone sfollate dopo il forte terremoto ai Campi Flegrei, ha fatto una battuta che ha offeso tutta la Sicilia: “La presenza di puteolani nei Campi Flegrei è millenaria. Gli antenati di Musumeci stavano ancora sugli alberi a mangiare banane quando là già c’era la civiltà”, è stata l’infelice e discriminatoria affermazione di Borrelli. Una dichiarazione che grida vendetta, che dà la misura del livello infimo di un dibattito in un contesto tra l’altro drammatico. Le persone coinvolte dal sisma di tutto hanno bisogno meno che dellla polemicucca sterile con cui si travalica il rispetto istituzionale. La polemica che si è innescata continua a tenere banco.

Borrelli lo insulta, Musumeci lo umilia con signorilità

La signorilità del ministro Musumeci sta tutta in una replica garbata quanto puntuta: “Prima di fare battute sui siciliani, faccia un salto in libreria”. E’ il consiglio spassionato che il titolare del ministero della Protezione in un post su Instagram rivolge al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. “Perché – ha motivato il ministro – se davvero pensa che in Sicilia nel passato stavamo ‘ancora sugli alberi a mangiare le banane’, il problema non è la Sicilia, ma il programma di storia che si è perso. La mia isola ha qualche migliaio di anni di civiltà da raccontare. Lui, invece, è riuscito solo a raccontare – sostiene Musumeci – la sua disarmante ignoranza”. (Qui il video)

Borrelli bocciato in storia, Cannella: Pregiudizio e ignoranza

“Quando pregiudizio e ignoranza della storia si incontrano, il rischio della brutta figura è inevitabile- ha commentato il Sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, anche lui siciliano doc- . Le dichiarazioni dell’onorevole Francesco Emilio Borrelli sorprendono soprattutto perché pronunciate da un parlamentare della Repubblica. Dal quale ci si attenderebbe una maggiore consapevolezza della storia e della civiltà del Mediterraneo. Sarebbe bastato conoscere la storia e le origini di Archimede, Empedocle, Stesicoro o Gorgia da Lentini per evitare simili affermazioni. E, volendo essere pignoli, anche una nozione di cultura generale avrebbe ricordato che le banane, frutti di origine asiatica, giunsero in Europa soltanto in epoca relativamente recente. Più che una replica, queste parole meriterebbero una nota a margine di un manuale di storia”.

Razza: “Gretta ignoranza”