Campi Flegrei, Musumeci: “Scossa più potente degli ultimi 40, evitiamo l’assuefazione al rischio. Il governo c’è ma l’opposizione eviti gli agguati”

100 milioni stanziati

“La scossa stavolta è stata di una potenza senza precedenti, almeno per gli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.7. Tanta la comprensibile paura e tanti danni a cose, per fortuna nessuna vittima, 5 i feriti di cui due in maniera seria”. Così ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nel corso di un’informativa urgente al Senato sui Campi Flegrei dopo l’ultimo sciame sismico del 1 agosto fa con centinaia di sfollati e danni materiali alle case e agli edifici pubblici. Il fenomeno ai Campi Flegrei presenta con “una potenza limitata – continua in Aula a Palazzo Madama, non quella dei terremoti che hanno segnato tristemente la storia delle catastrofi del ‘900 italiano. E che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che la subisce una sorta di pericolosa assuefazione. È come la zampata del felino che graffia ma non ferisce. Come il felino anche il vulcano appare acquiescente ma imprevedibile”.

Campi Flegrei, Musumeci: scossa di potenza senza precedenti

Musumeci lancia l’allarme “assuefazione al rischio”. Che induce nella popolazione la percezione assai pericolosa che con il bradisismo si possa continuare a convivere”. “L’assuefazione abbassa la percezione del rischio. E se il cittadino non percepisce il rischio qualunque intervento dall’alto rischia di non essere efficace”. Il governo sta facendo la sua parte in sinergia con tutte le istituzioni. “Il programma che abbiamo avviato nel 2023, e che è in atto, ci ha visti allo stesso tavolo il governo nazionale, il governo della Regione Campania, con cui abbiamo avviato un sereno e proficuo rapporto di collaborazione, i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli“. Nel corso dell’informativa urgente il ministro per la Protezione civile ha sottolineato che “il programma è stato concepito e realizzato sempre d’accordo con gli enti locali”.

Tavolo con regione Campana e comuni di Napoli, Pozzuolo e Bacoli

Il provvedimento adottato martedì prevede contributi per l’autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari colpiti dal sisma del 31 luglio. “Cento milioni di euro per la riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali resi inagibili dal sisma del 31 luglio. La elevazione dal 50 al 70 per cento del contributo che lo Stato dà al cittadino proprietario dell’immobile che chiede di volerlo adeguare alle norme anti-sismische“.

La politica non si divide con l’opposizione sempre in agguato

Nel suo intervento Musumeci ha anche lanciato un chiaro monito alle opposizioni. Di fronte a “un tema di rilevanza nazionale può la politica dividersi tra una maggioranza che propone e attua un programma di prevenzione, il primo dalla nascita della Repubblica, e un’opposizione sempre in agguato? Pronta a contare gli inevitabili errori, a criticare e contestare le disfunzioni? Non è forse questo il tema su cui aprire un franco e serio confronto visto che c’è di mezzo la sicurezza di 105mila persone?”. “C’è una ricetta per mettere al sicuro quell’area?, incalza. “Se qualcuno ce l’ha, la dica”, ha concluso rivolgendosi all’Aula.