Funzionario Ue accusato dagli Usa di appartenere a un gruppo terroristico. Fidanza: “Bruxelles e Pd chiariscano”

Foto: Ansa foto archivio / Photo Perbert (Settembre 2025)

Il caso De Rosa

L'europarlamentare annuncia un'interrogazione a Strasburgo per i rapporti tra Paolo de Rosa e l'associazione bandita da Washington per i rapporti con il mondo arabo. Anche Montaruli preannuncia l'interrogazione alla Camera

Lo scorso 26 agosto il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato il collettivo di hacker di estrema sinistra ‘Autistici/Inventati’ come organizzazione terroristica globale, con l’accusa di aver fornito infrastrutture e servizi digitali criptati a una vasta rete di realtà antagoniste e terroristiche di matrice marxista, anarchica e islamista operanti in America e in Europa, Italia. Una tesi respinta dall’associazione che ha criticato fortemente la decisione, respingendo ogni accusa.

Carlo Fidanza, europarlamentare e capo della delegazione di FdI a Strasburgo, chiede di fare chiarezza sul ruolo di un funzionario pubblico, che ha un ruolo nell’Ue ed è legato al Partito democratico.

Le parole di Fidanza

“Apprendiamo da fonti di stampa – dice Fidanza – che ‘Autistici/Inventati’ raccoglie le proprie donazioni attraverso l’associazione ‘AI ODV’, il cui Segretario risulta essere tuttora Paolo De Rosa. De Rosa ricopre attualmente l’incarico di funzionario della Commissione europea per i progetti sull’identità digitale, dopo essere stato a lungo a Palazzo Chigi sotto i governi Gentiloni, Conte e Draghi come funzionario del Dipartimento per la trasformazione digitale”.

“Non solo, lo stesso De Rosa nel 2023 fu designato come membro del Gruppo di lavoro sulle politiche digitali e l’innovazione del Partito Democratico, presentato a Roma dalla Segretaria Elly Schlein”, aggiunge il deputato europeo.

L’interrogazione di FdI

“Nelle prossime ore- continua Fidanza – depositeremo un’interrogazione urgente alla Commissione europea per chiedere se fosse a conoscenza del ruolo di De Rosa nell’associazione fiancheggiatrice del collettivo ‘Autistici/Inventati’ e se ritenga, alla luce dei provvedimenti assunti dall’amministrazione Usa, che tale ruolo sia compatibile con il suo attuale impiego presso la Commissione stessa, peraltro con mansioni delicate che attengono alla riservatezza di tutti i cittadini europei“.

Chiarire i legami con il Pd

“Sarebbe inoltre interessante sapere dagli esponenti di sinistra che in queste ore si sono sperticati in difese d’ufficio del collettivo di hacker quali sono i legami tra il Pd, De Rosa, il Collettivo stesso e le realtà estremiste che hanno utilizzato quei servizi criptati, in alcuni casi addirittura gratuiti, per rivendicare e esercitare attenzione e violenza”, conclude Fidanza.

La decisione del Dipartimento Usa ha riguardato altri collettivi di Gran Bretagna e Germania. Gli ‘Autistici inventati’ hanno ribadito che le loro attività si svolgono tutte nell’alveo della legalità e della libertà di espressione.

Montaruli annuncia l’interrogazione alla Camera

“Presenteremo anche alla Camera un’interrogazione sul collettivo autistici/inventati, organizzazione ritenuta terroristica dal Dipartimento di Stato americano. Essa si sarebbe servita per la propria raccolta di fondi, in forma di donazioni, dell’associazione Ai, di cui Paolo De Rosa sarebbe segretario generale: un fatto inquietante. Infatti, lo stesso De Rosa risulterebbe funzionario della Commissione europea dopo aver assunto incarichi in diversi Governi, da Gentiloni a Draghi, e partecipazione a gruppi di lavoro del Partito Democratico”. Così in una nota la vicecapogruppo di Fdl alla Camera, Augusta Montaruli. “Con il collegaa Fidanza andremo fino in fondo”, aggiunge la parlamentare di Fratelli d’Italia.