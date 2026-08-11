Energie rinnovabili, le regioni rosse fanno melina: lo stallo che imbarazza campo largo e proclami verdi

Il campo largo diviso

A differenza di Pd e M5s, hanno invece risposto, condividendo le considerazioni degli scienziati, sia Avs, sia Più Europa, sia Italia viva. Il duo Bonelli&Fratoianni è stato rapidissimo: “Io e Nicola, a nome di Avs, riteniamo assolutamente condivisibile l’appello e diamo la nostra disponibilità a un incontro”, ha risposto alla mail il leader della parte verde dell’alleanza cocomero. Pochi giorni dopo sia lui, sia Fratoianni si sono connessi dal Transatlantico di Montecitorio a un webinar per dialogare con i promotori. Lo stesso ha fatto per Italia viva, la capogruppo al Senato Raffaela Paita. Anche Riccardo Magi ha risposto in fretta alla richiesta degli scienziati. “La transizione energetica si fa con azioni di governo concrete, talvolta complesse, ma non rimandabili. Vedere amministratori locali progressisti bloccare in modo indiscriminato i progetti sulle rinnovabili è una contraddizione profonda. Un cortocircuito che dobbiamo risolvere”, ha scritto. E pochi giorni dopo i proponenti dell’appello hanno avuto un incontro con il presidente di Più Europa Matteo Hallissey.