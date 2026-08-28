Bari si prepara per l’evento con Meloni del 4 settembre: l’invito ai ragazzi di Gioventù nazionale è virale (video)

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Il record del governo

La premier parlerà alle 19 al Terminal Crociere davanti a migliaia di sostenitori. «Un primato che finirà nei libri di storia». Attesi ministri, leader del centrodestra e militanti da tutta Italia

Non sarà una semplice manifestazione di partito. Il 4 settembre, al porto di Bari, Giorgia Meloni celebrerà insieme al popolo di Fratelli d’Italia un traguardo destinato a entrare nella storia politica del Paese: quello del governo più longevo della Repubblica. Un primato che certifica la stabilità dell’esecutivo e ribalta definitivamente quella fragilità cronica che, per decenni, ha condannato l’Italia a maggioranze precarie, crisi estive e presidenti del Consiglio sostituiti in corsa.

L’appuntamento è fissato alle 19 nell’area del Terminal Crociere, scelta per accogliere una partecipazione che si annuncia imponente. La capienza massima è di circa diecimila persone e Fratelli d’Italia ha già messo in moto la macchina organizzativa in tutte le province pugliesi. Militanti e sostenitori arriveranno anche da fuori regione.

A presentare l’iniziativa è stato il segretario regionale pugliese di FdI e sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, insieme al capogruppo in Consiglio regionale Paolo Pagliaro e al vicecoordinatore regionale, il senatore Filippo Melchiorre.

Gemmato: “Un evento storico”

«Celebreremo il governo più longevo della storia della Repubblica. È un evento storico», ha sottolineato con entusiasmo Gemmato. Un risultato che, secondo il sottosegretario, sarà ricordato anche nei decenni a venire: «Probabilmente tra 20, 30 o 40 anni sui libri di storia si parlerà del governo più longevo della storia della Repubblica italiana e del fatto che a celebrare questo momento ci sarà stata Giorgia Meloni a Bari e in Puglia insieme alla classe dirigente pugliese e al popolo di Fratelli d’Italia. Questo ci riempie di orgoglio».

Prima dell’intervento della premier dovrebbero prendere la parola anche i due vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sebbene resti ancora da definire se saranno presenti fisicamente oppure collegati a distanza. Parteciperanno tutti i ministri di Fratelli d’Italia e numerosi rappresentanti governativi degli altri partiti della coalizione.

L’invito social con Gioventù Nazionale

Per promuovere l’appuntamento, Gemmato ha poi scelto anche la strada dell’ironia. In uno sketch realizzato con i ragazzi di Gioventù nazionale, un giovane racconta sconsolato di essere stato lasciato dalla fidanzata e di aver visto sfumare il romantico fine settimana programmato a Gallipoli. La soluzione arriva immediatamente dal sottosegretario: «Ma dai, il 4, venerdì, c’è Giorgia Meloni al porto, a Bari. Vieni lì!».

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Un invito leggero per un appuntamento dal significato politico importante. Bari diventerà per una sera la capitale della destra italiana e il palcoscenico di un record che racconta molto più della semplice durata di un esecutivo: racconta una maggioranza compatta, una leadership riconosciuta e un’Italia che, dopo anni di instabilità, ha finalmente ritrovato la rotta.