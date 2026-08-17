Hollywood sotto choc: morta a 36 anni Hayden Panettiere, star di “Scream” e “Nashville”. Le cause del decesso

Foto: Ansa / CAROLINE BREHMAN (3/11/2022)

Un'attrice impegnata

Dopo l'invasione russa del 2022 aveva creato una piattaforma in cui raccoglieva beni di prima necessità da inviare al confine d'Europa. Tra le sue tante attività c'era la sensibilizzazione sulla salute mentale

L’attrice statunitense Hayden Panettiere è morta a 36 anni. «È con profonda tristezza che condividiamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden – ha annunciato il suo agente -. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato un amore e una gioia incommensurabili a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni di persone che la seguivano sullo schermo». . “Fonti delle forze dell’ordine confermano che la polizia è intervenuta domenica in seguito a un incidente che ha coinvolto Hayden e che è attualmente in corso un’indagine”, ha scritto il sito americano Tmz, rivelando che negli ultimi tempi Panettiere si era lamentata di dolori alla schiena. Panettiere, nata a New York nel 1989, era diventata famosa giovanissima. A soli quattro anni era già protagonista in tv, ma la consacrazione internazionale è giunta nel 2006 con «Heroes», la serie cult della Nbc in cui interpreta Claire Bennet, la cheerleader dotata di capacità di autorigenerazione.

Dal 2012 al 2018 è poi diventata protagonista di «Nashville», vestendo i panni della cantante country Juliette Barnes, ruolo che le valse due nomination ai Golden Globe. Al cinema ha recitato anche in «Scream 4» e «Scream VI». Dietro la fama, però, Hayden ha dovuto fare i conti con una vita segnata da depressione post-partum, dipendenza dall’alcol e dal dolore per la morte del fratello Jansen nel 2023. Nel libro di memorie intitolato “Questa sono io: una resa dei conti” aveva raccontato per la prima volta molti di questi episodi, compresa la scelta di affidare la figlia Kaya, avuta da Wladimir Klitschko, alle cure del padre durante gli anni più difficili.

Addio ad Hayden Panettiere, star di «Heroes» e «Nashville»

Hayden ha avuto un inizio di carriera nel cinema come attrice bambina con il suo ruolo di Sheryl Yoast nel dramma sportivo del 2000 “Remember the Titans”, dove è apparsa al fianco di Denzel Washington e ha contribuito ad affermarsi come giovane talento di Hollywood. La vita personale di Hayden era spesso oggetto di un’intensa attenzione pubblica, ed è diventata sempre più aperta sulle sue lotte e sul suo recupero negli ultimi anni. L’ha fatto pubblicando il suo libro di memorie, in cui rifletteva sulla sua fama infantile, maternità, salute mentale e la perdita del fratello minore, Jansen Panettiere.