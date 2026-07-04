Un guasto ai telefoni scatena la rivolta nella casa circondariale di Enna: i detenuti distruggono le telecamere sorveglianza

Foto: Foto d'archivio Imagoeconomica / Stefano Cavicchi (10 marzo 2020)

Furia e danni ingenti

Rivolta dei detenuti della casa circondariale di Enna dopo che un guasto ai telefoni nei giorni scorsi – e che intanto era stato però risolto – aveva compromesso i contatti con i familiari. Nel corso della rivolta sono state devastate alcune telecamere e danneggiati apparati di sicurezza dell’istituto.

La notizia è stata confermata dal Sappe che ha anche evidenziato: «Il violento temporale dei giorni scorsi, con un fulmine che ha colpito l’istituto, ha provocato pesanti disservizi ai detenuti, interrompendo le comunicazioni con i familiari e compromettendo il servizio di riscaldamento dell’acqua. Ma il problema più grave riguarda un intero padiglione detentivo, ormai in condizioni strutturali inaccettabili, per il quale da tempo chiediamo la chiusura e l’immediata ristrutturazione. I finanziamenti risultano già stanziati, ma è incomprensibile perché i lavori non siano ancora partiti».