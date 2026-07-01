Ultimo da record: Roma prepara il piano sicurezza, attesi a Tor Vergata 250mila spettatori

Foto: Ansa / Ettore Ferrari (11/2/2023)

L'evento di sabato

Navette e mezzi in condivisione saranno disponibili intorno all'area del concerto per consentire il giusto deflusso dei partecipanti. Inoltre, ci sarà grande attenzione alle donne incinte e sono stati disposti una cinquantina di assistenti per i disabili

Un grande dispositivo di sicurezza è stato predisposto per il concerto di Ultimo a Roma, intitolato “La favola per sempre”, che si terrà a Tor Vergata sabato 4 luglio. Come ha spiegato il questo Roberto Massucci, ci sarà «ancora una volta un appuntamento con uno dei record del Sistema Roma». L’evento avrà nove diverse aree di intervento, con una specifica attenzione al tema sanitario e al caldo, in base a quanto emerso dal tavolo tecnico che Massucci ha convocato per l’occasione. Sono attesi 250mila spettatori, di cui seimila arriveranno da altre città italiane e dall’estero. «Sarà una sicurezza on demand – ha confermato il questore. Si risponde nell’immediato in base a quelle che sono le esigenze che arrivano dal territorio. Quindi una catena di comando molto ben strutturata, che fa capo al centro per la gestione della sicurezza dell’evento, e l’immediata attivazione della funzione che può risolvere quel determinato problema».

Grande dispositivo di sicurezza per il concerto di Ultimo: 500 operatori sanitari disponibili

Massucci è intervenuto anche sul tema del caldo: «Pare che ci sarà un abbassamento delle temperature, ma il calore sicuramente è un tema su cui dovremo lavorare insieme per garantire i giusti interventi laddove si dovessero verificare momenti di difficoltà di oltre 250mila persone tra spettatori e addetti ai lavori che saranno presenti nell’area». Per tenere in sicurezza l’area del concerto verranno impiegati 500 operatori sanitari e un varco per le donne incinte. Inoltre, nell’area dell’evento saranno presenti 10 punti di primo soccorso avanzato e 20 ambulanze, mentre più 50 addetti si occuperanno di accompagnare e assistere gli spettatori con disabilità.

Metro e navette per tutta la notte: garanzia per gli spettatori

Il perimetro di assistenza si estenderà anche fuori dall’area della concerto, con altri punti di primo soccorso, situati ad Anagnina, Giardinetti e nell’area di interscambio delle navette della Vela, per assicurare un presidio sanitario capillare anche nelle fondamentali aree di accesso e deflusso del pubblico. Come ha precisato il questore, è prevista «una zona di controllo a largo di raggio e all’interno dell’area si potrà entrare solo con il biglietto». Per la prima volta, le linee metro A, B e C saranno attive fino alla fine del concerto. Per di più, ci saranno anche le navette gratuite di collegamento dalla stazione Anagnina verso l’area dell’evento, oltre alle alternative dei mezzi in condivisione, sia all’andata che al ritorno.

Sogni appesi

“Sogni appesi” di Ultimo è stata pubblicata nel 2017 con Honiro Label ed è una delle sue canzoni più famose. Racconta le storie di inadeguatezza che certi giovani sono costretti a vivere, riuscendo comunque a trasmettere quella voglia di rialzarsi per la conquista di un futuro migliore. «Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo», è una delle frasi contenute nella canzone, che rende l’idea di un testo scritto per il riscatto di tutti gli emarginati.

Il Ballo delle incertezze

Con “Il Ballo delle incertezze”, brano dedicato alla possibilità di vivere e sognare un futuro migliore nonostante le sofferenze di un’adolescenza complicata, Ultimo vinse Sanremo giovani nel 2018. Parliamo di un brano che spinge l’ascoltatore a sognare per stare in pace col mondo, senza doversi preoccupare di ciò che pensano gli altri.

Rondini al guinzaglio

Un’altra canzone significativa del cantante è “Rondini al guinzaglio”, uscita nel 2019 nell’album Colpa delle favole. Si tratta di una produzione musicale amata dai fan, che racchiude la metafora paradossale di un volatile che è libero per natura e si trova a doversi confrontare con le catene. Il messaggio è quello di spezzare il giogo che spesso tiene ancorato lo spirito alle insicurezze, del tutto umane e superabili

Pianeti

“Pianeti” è invece un inno a trasformare la solitudine in qualcosa di positivo. Uscita ad ottobre del 2017 come “Sogni appesi”, la traccia racconta la frustrazione di non poter mostrare il proprio amore nel modo desiderato o di non essere compresi da chi si ha di fronte.

Altrove

C’è un’altra canzone molto importante dell’artista romano, intitolata “Altrove” e dedicata alla sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Il brano parla dell’amore come un luogo sicuro per abbattere le ansie e il caos del mondo. Tra gli altri temi ci sono i piccoli gesti e la complicità di coppia, che sono f0ndamentali in un rapporto. Ultimo, nella canzone, afferma di non aver bisogno di «altre persone» se la donna amata è al suo fianco. Un modo per celebrare uno dei sentimenti più puri che ci siano.