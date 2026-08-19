Debutto da record per Unitree, l’azienda cinese di robot umanoidi: alla Borsa di Shangai +629%

L’esaltazione finanziaria per Unitree ha spiegazioni tecniche e industriali. Da una parte, l’azienda cinese è una delle poche ad aver varcato la fase della sperimentazione in laboratorio, iniziando le vendite dei suoi robot . Inoltre, l’azienda ha affermato di averne consegnati oltre cinquemila nel 2025, registrando 180 milioni di dollari di ricavi e circa 30 milioni di utile. Non bisogna dimenticare che Unitree è uno dei rari produttori di robot umanoidi quotati e le sue azioni sono dunque un modo per i piccoli investitori, che hanno poco spazio nel mercato del venture capital, di investire in un’innovazione che promette di essere importantissima.

Cosa possono fare i robot umanoidi?

Secondo le stime, i robot umanoidi dovrebbero risolvere il problema del calo demografico, che nei prossimi decenni rischia di far diminuire sensibilmente la popolazione in età da lavoro in diversi Paesi, a partire dalla Cina. Se programmati bene, questi strumenti potrebbero essere d’aiuto non soltanto nelle fabbriche, ma persino negli ospedali e nelle case di cura e per aiutare le persone con le faccende domestiche. Ecco perché molte aziende importanti nell’ambito della tecnologia stanno pensando di sviluppare robot: basti pensare ai programmi di Tesla e Hyundai, o delle diverse startup nuove come la tedesca Neura e Oversonic robotics.

Insomma, l’interesse è tanto e le aspettative sono molto alte. Nonostante ciò, gli esperti hanno fatto presente che c’è bisogno di tempo prima che i robot inizino a far parte della vita reale: ci sono questioni che riguardano le interazioni di questi strumenti con il genere umano, che non sono state ancora perfezionate al massimo. Anche la questione della manualità non è indifferente. Inoltre, sembra che Unitree non sia proprio ben vista in Occidente, visto che a luglio gli Usa ne hanno bloccato le esportazioni.