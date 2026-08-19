Il video
Debutto da record per Unitree, l’azienda cinese di robot umanoidi: alla Borsa di Shangai +629%
A dare manforte all'azienda cinese sono stati i piccoli investitori, che difficilmente riescono ad accaparrarsi le azioni di un mercato come quello delle intelligenze artificiali, attenzionato dai grandi businessmen
Economia - di Gabriele Caramelli - 19 Agosto 2026 alle 10:28
L’azienda cinese Unitree robotics, specializzata in intelligenze artificiali e robot, ha fatto il suo debutto nella borsa di Shanghai martedì, registrando una capitalizzazione iniziale di 9 miliardi di dollari. Alla fine, il valore societario dell’impresa con sede ad Hangzhou è arrivato a 66 miliardi, quantificando un rialzo da record del 629%. Niente male per un’azienda che fino a questo momento non è stata ai vertici del settore, ma non bisogna dimenticare che dietro al suo successo ci sono i piccoli investitori.
Unitree robotic, l’azienda cinese di Ia è un successo in borsa grazie ai piccoli investitori
Tra le altre cose, Unitree ha raccolto 904 milioni di dollari, per poi riservare una piccola parte dell’offerta al retail. La domanda delle azioni da parte dei piccoli investitori ha superato di oltre cinquemila volte la quantità che aveva messo a disposizione l’azienda, anche su segnalazione delle autorità cinesi. Quest’ultime si preoccupano del fatto che la bolla possa scoppiare all’interno del portafoglio dei risparmiatori, generando un malcontento.
L’esaltazione finanziaria per Unitree ha spiegazioni tecniche e industriali. Da una parte, l’azienda cinese è una delle poche ad aver varcato la fase della sperimentazione in laboratorio, iniziando le vendite dei suoi robot. Inoltre, l’azienda ha affermato di averne consegnati oltre cinquemila nel 2025, registrando 180 milioni di dollari di ricavi e circa 30 milioni di utile. Non bisogna dimenticare che Unitree è uno dei rari produttori di robot umanoidi quotati e le sue azioni sono dunque un modo per i piccoli investitori, che hanno poco spazio nel mercato del venture capital, di investire in un’innovazione che promette di essere importantissima.
Cosa possono fare i robot umanoidi?
Secondo le stime, i robot umanoidi dovrebbero risolvere il problema del calo demografico, che nei prossimi decenni rischia di far diminuire sensibilmente la popolazione in età da lavoro in diversi Paesi, a partire dalla Cina. Se programmati bene, questi strumenti potrebbero essere d’aiuto non soltanto nelle fabbriche, ma persino negli ospedali e nelle case di cura e per aiutare le persone con le faccende domestiche. Ecco perché molte aziende importanti nell’ambito della tecnologia stanno pensando di sviluppare robot: basti pensare ai programmi di Tesla e Hyundai, o delle diverse startup nuove come la tedesca Neura e Oversonic robotics.
Insomma, l’interesse è tanto e le aspettative sono molto alte. Nonostante ciò, gli esperti hanno fatto presente che c’è bisogno di tempo prima che i robot inizino a far parte della vita reale: ci sono questioni che riguardano le interazioni di questi strumenti con il genere umano, che non sono state ancora perfezionate al massimo. Anche la questione della manualità non è indifferente. Inoltre, sembra che Unitree non sia proprio ben vista in Occidente, visto che a luglio gli Usa ne hanno bloccato le esportazioni.