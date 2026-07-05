Trump torna ad attaccare Meloni su Truth: il meme alla vigilia del vertice Nato

Offese social

Nuova offensiva social del presidente americano contro la premier italiana. La Casa Bianca conferma intanto i bilaterali con Zelensky e al-Sharaa durante il summit Nato di Ankara, dove i riflettori saranno puntati anche su spese militari e rapporti transatlantici.

Donald Trump torna a prendere di mira Giorgia Meloni con un nuovo post pubblicato su Truth Social, riaccendendo lo scontro politico e mediatico tra Washington e Palazzo Chigi alla vigilia del summit Nato di Ankara. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso un meme che ritrae la presidente del Consiglio mentre osserva Trump con espressione ammirata, accompagnandolo con la frase: «Serve un ordine restrittivo», un evidente riferimento ironico a un provvedimento di allontanamento nei confronti della premier italiana.

L’episodio rappresenta un nuovo capitolo della tensione tra i due leader, già protagonisti nelle ultime settimane di un duro botta e risposta sui social e sulle rispettive posizioni di politica estera. Il nuovo affondo arriva in un momento particolarmente delicato, a poche ore dall’apertura del vertice dell’Alleanza Atlantica.

Calenda: «Trump è un ignobile bullo»

La reazione politica non si è fatta attendere. Tra le prime voci a intervenire c’è quella del leader di Azione, Carlo Calenda. «Trump è un ignobile bullo da quattro soldi. Piena solidarietà alla presidente del Consiglio». Un messaggio di sostegno a Giorgia Meloni che arriva da un esponente dell’opposizione e che testimonia come la vicenda stia assumendo anche una dimensione istituzionale.

Vertice Nato ad Ankara: Trump vedrà Zelensky e al-Sharaa

Parallelamente, la Casa Bianca ha reso noto che Donald Trump avrà incontri bilaterali con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa a margine del summit Nato in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. I leader dei 32 Paesi dell’Alleanza discuteranno dell’aumento della spesa per la difesa, del rafforzamento dell’industria militare occidentale e del nuovo pacchetto di sostegno all’Ucraina.

Tra i dossier principali figura la verifica dell’obiettivo, concordato all’Aia, di portare gli investimenti nella difesa al 5% del Pil entro il 2035, un traguardo sul quale Trump continua a esercitare forti pressioni nei confronti degli alleati europei. Secondo i dati della Nato, gli alleati europei e il Canada hanno aumentato la spesa militare di circa 1.200 miliardi di dollari dal 2016, mentre nel solo 2025 gli investimenti sono cresciuti di quasi il 20%.

Il modello della «Nato 3.0»

Il summit si svolgerà inoltre in un contesto di profonda ridefinizione degli equilibri dell’Alleanza. Il segretario generale Mark Rutte ha più volte ribadito la necessità di una «Nato 3.0», nella quale gli Stati Uniti restino il pilastro strategico dell’organizzazione ma gli alleati europei assumano una quota sempre maggiore della difesa convenzionale del continente.

In questo scenario, il faccia a faccia tra Trump e Meloni sarà inevitabilmente uno dei momenti più osservati del vertice, dopo settimane di tensioni che hanno incrinato un rapporto politico considerato fino a pochi mesi fa tra i più solidi dell’asse tra Roma e Washington.