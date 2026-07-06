Troppi moscerini, Bobby Solo rinuncia al concerto al Trasimeno. I residenti gli danno ragione: “Siamo invasi”

Accuse alla Regione

“Ha fatto bene a non cantare”. Mentre infuria lo scontro tra Bobby Solo e gli organizzatori del Festival dei Tramonti, sui social arriva una valanga di messaggi che ribaltano la narrazione del concerto annullato a Castiglione del Lago. Decine di residenti e spettatori danno ragione al cantante, sostenendo che l’invasione di moscerini sulle sponde del Trasimeno sia un problema reale e noto da anni dall’amministrazione regionale e dalle giunte locali.

C’è chi ricorda altri spettacoli rovinati dagli insetti, chi racconta di essere stato costretto ad andare via e chi punta il dito contro le istituzioni, accusate di non aver mai affrontato davvero l’emergenza. Così quella che sembrava una semplice polemica per un live saltato si sta trasformando in un caso nazionale che riaccende i riflettori sulle condizioni del lago e sulle ricadute per turismo, manifestazioni ed economia locale.

La vicenda del concerto annullato da Bobby Solo a Castiglione del Lago continua infatti a far discutere. Dopo lo scontro tra l’artista e gli organizzatori del Festival dei Tramonti, con la minaccia di azioni legali da una parte e la replica del cantante dall’altra, il dibattito si è spostato sui social, dove molti utenti hanno preso posizione a favore del musicista.

L’81enne cantante romano ha respinto le accuse di essere andato via dopo aver incassato il compenso, spiegando all’ANSA di aver raggiunto la location, montato la strumentazione e di aver poi concordato con gli organizzatori il rinvio dello spettacolo a settembre a causa dell’invasione di moscerini. L’artista sostiene di avere fotografie e messaggi WhatsApp che confermerebbero la sua versione dei fatti. “Io non sono assolutamente scappato”, ha dichiarato, aggiungendo che sarà lui a tutelarsi nelle sedi opportune per difendere la propria immagine.

Il cantante ha inoltre acceso i riflettori sul problema ambientale che interessa il lago Trasimeno. Secondo Bobby Solo, gli organizzatori erano perfettamente a conoscenza della presenza dei chironomidi e avrebbero potuto scegliere una location diversa, come il centro storico di Castiglione del Lago, evitando un’arena all’aperto circondata dalla vegetazione. Una ricostruzione che contrasta con quella diffusa dal Festival, secondo cui sarebbe stato l’artista a rinunciare unilateralmente all’esibizione dopo aver già ricevuto il compenso pattuito.

Nel frattempo, sulla pagina Facebook del Festival sono comparsi numerosi commenti di residenti e spettatori che descrivono il problema dei chironomidi come una criticità ben nota nell’area del Trasimeno.

Il precedente di Tony Hadley: stava soffocando per i moscerini ingoiati

C’è chi sostiene che l’interprete di “Una lacrima sul viso” abbia semplicemente preso atto di una situazione ormai insostenibile. “Ha fatto bene”, scrive Monica Veneri, ricordando il concerto di Tony Hadley: “Soffocava mentre cantava a causa dei moscerini”. Federico Brogi racconta di aver assistito pochi giorni prima a un’esibizione nella stessa Rocca del Leone: “Il palco era letteralmente invaso. È impossibile condurre qualsiasi spettacolo”.