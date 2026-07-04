Piantedosi “si confessa” da Myrta Merlino: “Faccio mio l’invito del Papa sui migranti”. Dopo il voto? “Torno a fare il prefetto”

Il ministro a Pantelleria

“Il Mar Mediterraneo è centrale, cruciale e Pantelleria è un luogo straordinario perché al centro di questo mare”. Parola di Matteo Piantedosi, intervistato da Myrta Merlino a “Pantelleria– Mediterraneo D’Autore’, la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor. Poi si entra nel vivo dell’attualità politica a cominciare dal dossier immigrazione, in cima all’agenda del Viminale. Focus, allora, sulle parole di papa Leone XIV in visita a Lampedusa.

Piantedosi a Pantelleria-Mediterraneo d’Autore: faccio mie le parole del Papa

“Io traduco in termini laici, che competono a un ministro dell’Interno e a un governo italiano, il messaggio del Papa. Che chiaramente si alimenta di messaggi che sono anche di natura spirituale. Credo – ha detto Piantedosi – che quando ha parlato dell’immigrazione, della necessità di aprire le nostre braccia anche alle persone che scelgono percorsi legati alla pratica dell’emigrazione, si riferisca alla necessità di tenere in giusta considerazione questa situazione. Ovviamente chi governa deve governare secondo quella che è l’arte del possibile, dell’arte anche della sostenibilità di certi processi. Però io faccio mio quell’invito. Quindi aprire le porte significa aprire le porte ma in maniera sostenibile, regolata”. “Il nostro – ha aggiunto – è un governo che ha dimostrato di non avere pregiudizi rispetto ai fenomeni migratori in quanto tali”.

“In Africa c’è grandissima voglia di Italia e tanti spazi vuoti”

Poi la testimonianza del suo recentissimo viaggio in Africa. “Ieri sono stato in Somalia e in Kenya, in un caso non c’era mai stato un ministro degli Interni italiano, nell’altro l’ultimo era stato Oscar Luigi Scalfaro. È importante guardare a nuovi scenari. E in questi Paesi c’è grandissima voglia di Italia. Ci sono spazi vuoti utili per la nostra economia. E inoltre se non coltivi i rapporti con questi Paesi questo poi ti porta i conti nel nostro Paese, da diversi punti di vista”.

“Dopo il voto torno a fare il prefetto o mi ritiro in Irpinia”

Salvini al Viminale? “Resta la mia amicizia con Matteo Salvini. Lui ha detto che non vuole a tornare ora al Viminale, ma che ci tiene a tornarci nuovamente quando vinceremo di nuovo le elezioni”. Poi scherza sul suo futuro dopo il voto. “Rientro nei ranghi come prefetto, alla peggio ho una tenuta in campagna in Irpinia. Ci sono tante cose belle che si possono fare nella vita”. Infine una smentita ufficiale e divertita su possibili addii al Viminale. “Le do una notizia: è assoluta pura fantasia la notizia di un mio ruolo in Europa anche perché i ruoli di cui si è parlato vengono assegnati con criteri che non sono in competenza né di Giorgia Meloni né di Matteo Piantedosi”.