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Bagnoli
Foto: Ansa Foto / Ciro Fusco (Maggio 2026)

Un evento straordinario

Napoli l’anno prossimo sarà “capitale mondiale”: l’America’s Cup e il grande successo del governo Meloni

Un miliardo le persone collegate in televisione. Almeno ottocentomila i turisti che si recheranno nella città partenopea

Politica - di Paolo Cortese - 6 Luglio 2026 alle 17:20

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A Bagnoli si lavora. Notte e giorno. E pochi ancora sanno che tra un anno questo lavoro si concretizzerà con l’America’s Cup, la gara velistica che è una vera e propria coppa del mondo e che sarà l’evento sportivo più seguito in assoluto mediaticamente. Lasciando alla città di Napoli opere infrastrutturali straordinarie e dandole una visibilità ancora maggiore. Uno dei successi più importanti e sottovalutati del governo Meloni.

I lavori per l’evento e 1,7 miliardi di finanziamenti

Bagnoli sono in corso lavori di riqualificazione bonifica per ospitare l’America’s Cup 2027, con demolizioni, messa in sicurezza e una serie di altri interventi infrastrutturali. 

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cantieri Bagnoli hanno preso avvio con la demolizione del vecchio pontile centrale dell’ex Italsider procedono con la messa in sicurezza della colmata mareun’area particolarmente controversa per le criticità ambientali legali presenti nel sito. Questi lavori fanno parte di un piano più ampio di recupero urbano e ambientale dell’area ex industriale, con obiettivi sia di infrastrutturazione per l’evento sportivo sia di valorizzazione del territorio per fini turistici e culturali.  Rientrano nel progetto complessivo di riqualificazione che coinvolge un investimento di circa 1,7 miliardi di euro, finalizzato a rendere Bagnoli adeguata all’organizzazione dell’evento velico internazionale.

Bagnoli e la scommessa vinta

Per decenni Bagnoli è stata al centro di dibattitti, progetti e piani mai realizzatisi. Dal nuovo stadio del Napoli ai porti turistici. Ma non si è fatto mai niente. Fino a quando il governo Meloni non ha deciso di appoggiare la candidatura della città partenopea ad ospitare l’America’s Cup, collaborando in sinergia con la Città Metropolitana. Trovando le risorse e anche il plauso del sindaco Gaetano Manfredi.

Un miliardo di persone si collegherà con Napoli

Un miliardo di telespettatori vedranno l’evento in tv. Almeno ottocentomila turisti in più si recheranno a Napoli. Che diventerà “capitale mondiale” dello sport, aumentando la sua capacità turistica e di sviluppo. Le fasi preliminari si svolgeranno a Cagliari. Poi, a luglio le avvincenti gare che decreteranno la finalista. Comunque vada, una grande vittoria per Napoli e per l’Italia.

 

 

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di Paolo Cortese - 6 Luglio 2026

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