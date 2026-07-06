Napoli l’anno prossimo sarà “capitale mondiale”: l’America’s Cup e il grande successo del governo Meloni

Foto: Ansa Foto / Ciro Fusco (Maggio 2026)

Un evento straordinario

Un miliardo le persone collegate in televisione. Almeno ottocentomila i turisti che si recheranno nella città partenopea

A Bagnoli si lavora. Notte e giorno. E pochi ancora sanno che tra un anno questo lavoro si concretizzerà con l’America’s Cup, la gara velistica che è una vera e propria coppa del mondo e che sarà l’evento sportivo più seguito in assoluto mediaticamente. Lasciando alla città di Napoli opere infrastrutturali straordinarie e dandole una visibilità ancora maggiore. Uno dei successi più importanti e sottovalutati del governo Meloni.

I lavori per l’evento e 1,7 miliardi di finanziamenti

A Bagnoli sono in corso lavori di riqualificazione e bonifica per ospitare l’America’s Cup 2027, con demolizioni, messa in sicurezza e una serie di altri interventi infrastrutturali.

I cantieri a Bagnoli hanno preso avvio con la demolizione del vecchio pontile centrale dell’ex Italsider e procedono con la messa in sicurezza della colmata a mare, un’area particolarmente controversa per le criticità ambientali e legali presenti nel sito. Questi lavori fanno parte di un piano più ampio di recupero urbano e ambientale dell’area ex industriale, con obiettivi sia di infrastrutturazione per l’evento sportivo sia di valorizzazione del territorio per fini turistici e culturali. Rientrano nel progetto complessivo di riqualificazione che coinvolge un investimento di circa 1,7 miliardi di euro, finalizzato a rendere Bagnoli adeguata all’organizzazione dell’evento velico internazionale.

Bagnoli e la scommessa vinta

Per decenni Bagnoli è stata al centro di dibattitti, progetti e piani mai realizzatisi. Dal nuovo stadio del Napoli ai porti turistici. Ma non si è fatto mai niente. Fino a quando il governo Meloni non ha deciso di appoggiare la candidatura della città partenopea ad ospitare l’America’s Cup, collaborando in sinergia con la Città Metropolitana. Trovando le risorse e anche il plauso del sindaco Gaetano Manfredi.

Un miliardo di persone si collegherà con Napoli

Un miliardo di telespettatori vedranno l’evento in tv. Almeno ottocentomila turisti in più si recheranno a Napoli. Che diventerà “capitale mondiale” dello sport, aumentando la sua capacità turistica e di sviluppo. Le fasi preliminari si svolgeranno a Cagliari. Poi, a luglio le avvincenti gare che decreteranno la finalista. Comunque vada, una grande vittoria per Napoli e per l’Italia.